Bakan Yumaklı 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu: 392 bin ton mahsul hasat edildi

"2022'de 140 bin ton sertifikalı hububat tohumu üreten TİGEM işletmelerimiz, 2023'te bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Artan sertifikalı tohum kullanımıyla son 20 yılda yurt içi üretimde de büyük artışlar oldu. Çiftçiler tarafından kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 97'si yurt içinde üretildi. Sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002'de yüzde 31 iken 2022'de yüzde 137'ye yükseldi. Bu, çiftçisinden ihracatçısına, girişimcisinden kurum ve işletmelerimize kadar Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının öncülerinden biri de hiç şüphesiz TİGEM'dir"