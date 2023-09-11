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Ekonomi

Bakan Yumaklı 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu: 392 bin ton mahsul hasat edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı TİGEM'in faaliyetlerine ilişkin verileri paylaştı. Bakan Yumaklı, "TİGEM'in 15 işletmesinde gerçekleştirilen 392 bin tonluk hububat hasadı tüm zamanların rekoru oldu" dedi. Hasat edilen hububat mahsulünden, TİGEM'in tesislerinde hazırlanacak sertifikalı tohumlar, bu yıl güzlük ekim sezonunda üreticilerin kullanımına sunulacak.

Pınar Görgü
12:51 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tohumlar güzlük ekim sezonunda hizmete sunulacak.

Tohumlar güzlük ekim sezonunda hizmete sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TİGEM'in gerçekleştirdiği hububat hasadının tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtti.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu gen kaynakları, arazi büyüklüğü, deneyimi ve teknolojisiyle Türkiye için sertifikalı tohum üretiminde en önemli kuruluş olan TİGEM, özellikle hububat ve yem bitkileri gibi ürünlerin tohumculuğunun geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasında etkin rol üstleniyor.


Sertifikalı hububat tohumu üretimi amacıyla 2022'de TİGEM'e bağlı 15 işletmede başta buğday olmak üzere arpa, tritikale ve yulaf cinsleriyle yapılan hububat ekilişinin hasadı başarıyla tamamlandı.


392 bin ton hububat mahsulü elde edildi

903 bin 331 dekar buğday, 99 bin 219 dekar arpa, 16 bin 482 dekar tritikale ve 2 bin 369 dekar yulaf olmak üzere toplam 1 milyon 21 bin 401 dekar ekili alanın hasadı sonunda tüm zamanların en yüksek üretim rakamına ulaşılarak toplam 392 bin ton hububat mahsulü elde edildi. Toplam üretimde geçen yıla göre yüzde 28 artış sağlandı. Geçen yıl 306 bin ton sertifikalı hububat mahsulü üretilmişti.


Hasat edilen hububat mahsulünden, TİGEM'in modern tohum hazırlama tesislerinde hazırlanacak sertifikalı tohumlar, bu yıl güzlük ekim sezonunda üreticilerin kullanımına sunulacak.



"Bu başarının öncülerinden biri de TİGEM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, bereketli bir üretim yılı yaşandığını belirterek,
"TİGEM'in 15 işletmesinde gerçekleştirilen 392 bin tonluk hububat hasadı tüm zamanların rekoru oldu"
ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu işletmelerin, sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık gibi materyallerin üretim ve dağıtımındaki etkin rolüyle tarımdaki iyileştirme çalışmalarına önemli katkılar sağladığını vurguladı.


Kurumun işletme nitelikleri ve modernizasyonuyla da tarım sektörüne bir rol model görevi üstlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022'de 140 bin ton sertifikalı hububat tohumu üreten TİGEM işletmelerimiz, 2023'te bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Artan sertifikalı tohum kullanımıyla son 20 yılda yurt içi üretimde de büyük artışlar oldu. Çiftçiler tarafından kullanılan sertifikalı tohumlukların yüzde 97'si yurt içinde üretildi. Sertifikalı tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002'de yüzde 31 iken 2022'de yüzde 137'ye yükseldi. Bu, çiftçisinden ihracatçısına, girişimcisinden kurum ve işletmelerimize kadar Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının öncülerinden biri de hiç şüphesiz TİGEM'dir"


#TİGEM
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
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