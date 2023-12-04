Bakan Yumaklı'dan Suudi Arabistan'da kritik temas

Suudi Arabistan ziyaretinin de bu açıdan büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı

, "Burada imzaladığımız mutabakat zaptında, organik tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve iklim değişikliğine uyuma kadar bir dizi işbirliğini imza altına aldık. Temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık. Buradaki süreçlerin hızlı gitmesi için özellikle yapılabilecekleri konuştuk, belirli bir mutabakatımız oldu"