Bakan Yumaklı'dan Suudi Arabistan'da kritik temas

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan temasları kapsamında, Türkiye'nin söz sahibi olduğu kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdıklarını ifade etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da temaslarda bulunan Bakan Yumaklı, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüşen ve mevkidaşıyla Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalayan Yumaklı, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil ile de bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, uluslararası ilişkilerde tarım diplomasisinin daha fazla önem kazandığını, son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduğunu aktardı.
Yumaklı, bu mutabakatların, Türk tarım ürünlerinin bu pazarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını bildirdi.