​Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT açıklaması.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, "En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil" dedi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

En az 10 analiz yaptık. Her türlü kombinasyonu denedik. Hiçbirinin maliyeti sürdürülebilir değil.

15 Temmuz fonu

15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor.