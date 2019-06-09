Ekonomi Bakandan kritik uyarı Geleceğimizi feda edemeyiz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan'dan kritik uyarı: Geleceğimizi feda edemeyiz

G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “korumacılık” uyarısında bulundu. Bakan Pekcan, politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almalarının anlaşılabilir bir durum olduğunu belirterek, “Ancak bu önlemler küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü açıyor. Bu nedenle, akıllıca kararlar vermeliyiz. Kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi feda edemeyiz”. dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeye Katkı Sağlayacak Ticaret ve Yatırımın Desteklenmesi" oturumuna katıldı.

Ticaretin ülkelerin kalkınması için lokomotif rolü bulunduğunu belirten Pekcan, ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin ve ticari gerilimlerin artmasının kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti.

  • Pekcan, bu zorlukların ticaretin faydalarını engelleyeceğine işaret ederek, "Açık, serbest ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemi, ticari avantajlar elde etmenin ön şartıdır." diye konuştu.

Çok taraflı diyaloğu geliştirmenin önem taşıdığına dikkati çeken Pekcan, "Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu önlemler küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü açıyor. Bu nedenle, akıllıca kararlar vermeliyiz. Kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi feda edemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilir kalkınma için yatırımlar vazgeçilmez”

Pekcan, işletmelerin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayan en önemli kurumlar olduğunun altını çizerek, B20’nin önerilerinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yatırımların sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olduğuna inandıklarını belirten Pekcan, bu çerçevede adil ve serbest bir yatırım ortamı sağlamak gerektiğini, bu nedenle, B20 önerilerine çok değer verdiklerini vurguladı.

KOBİ'lerin de ekonominin kilit oyuncuları olduğunu ifade eden Pekcan, KOBİ’lerin uluslararası ticarete entegrasyonlarını güçlendirmeye büyük önem verdiklerini anlattı.

Pekcan, "Bu nedenle KOBİ'lerimizi desteklemenin kapsayıcılık politikalarının önemli bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Pekcan, "Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu" oturumunda yaptığı konuşmada da uluslararası ticaretin büyümesinin birçok ülke için ekonomik büyümenin en önemli itici gücü olduğunu söyledi. Ancak son dönemde korumacılık ve ticarete getirilen kısıtlamalar sorucu tek taraflı gümrük vergisi artışlarının küresel ticaret politikalarını şekillendirmeye devam ettiğini dile getiren Pekcan, G20'nin, ticaret gerginliklerinin azaltılmasına katkıda bulunan politikaları tartışmak için kendilerine değerli bir platform sunduğuna inandıklarını kaydetti.

Ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin getirilmesinin, dünya nüfusunun yaşam standardı, ihracatçılar ve yatırımcılar arasındaki güven üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Pekcan, artan ticari gerilimlerden kaynaklanan belirsizliğin, ticaret ve yatırımdaki sınırlı artışın ardındaki ana neden olduğunu ifade etti.

Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine bağlılıklarını yenilediklerinin altını çizen Pekcan, “DTÖ reform sürecini, herkesin daha fazla gelişebileceği, daha adil ve daha serbest bir ticaret ortamı sağlama amacıyla DTÖ’yü güncelleme fırsatı olarak görüyoruz. Çok taraflı sistemin herkes için çalışmasını sağlama konusunda mücadeleye hazır olmalıyız. Bu bağlamda, her türlü girişimin ayrımcı olmayan bir şekilde ve DTÖ kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pekcan, Piyasa Temelli Yatırım Kararlarını Destekleyici Güçlü Bir İş Ortamının Yaratılması Oturumu’nda da sağlam bir iş ortamı sağlamanın, ticaret, yatırım ve sürdürülebilir büyüme konusunda lokomotif işlev gördüğünü belirterek, üretim aşamalarının küresel olarak iç içe geçtiği bugünün dünyasında, açık, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir ticaret ile yatırım ortamının öneminin her zamankinden daha fazla arttığını kaydetti.

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”Türkiye, çok taraflı ticaret sisteminin sadık bir destekçisi”

Bakan Pekcan, "DTÖ Reformu, İkili ve Bölgesel Ticari Anlaşmalarındaki Son Gelişmeler" konulu oturumda yaptığı konuşmada, G20'nin, müzakere kapsamı dışında siyasi diyalog için bir platform olduğuna dikkati çekerek, G20 tarafından gönderilen siyasi mesajların DTÖ reform sürecini hızlandırabileceğini ifade etti.

Merkezinde DTÖ’nün bulunduğu, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin, uluslararası ticaret için en önemli unsur olduğunu belirten Pekcan, bu nedenle, DTÖ’nün karşı karşıya olduğu krizle başa çıkmak için derhal harekete geçmek gerektiğini vurguladı.

  • Pekcan, Türkiye'nin, çok taraflı ticaret sisteminin sadık bir destekçisi olduğuna işaret ederek, DTÖ reform tartışmalarını, örgütü güncel tutarak güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

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