​Bakanlığın enerji ihtiyacının % 17'si çatıdan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kampüsü, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 17’sini, kampüste kurulan yenilenebilir enerji sistemleriyle karşılanacak. Bakanlık kampüsünde kurulan güneş enerjisi santrali (GES) ve e-şarj istasyonları dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı törenle devreye alındı. Dönmez, Bakanlık’ta düzenlenen törende, kampüse güneş enerjisi santrali kurulması için yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını söyledi.

ÖRNEK VE ROL MODEL BİR DÖNÜŞÜK OLACAK

Diğer kurumlara örnek ve rol model olacak işleri kendilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Dönmez, bunun ilk adımı olarak GES projesinin ve e-şarj istasyonlarının hizmete alındığını belirtti. GES’in 999 kilovat kurulu güce sahip olduğunu dile getiren Dönmez, “Santralimiz, 7 binada 5 bin 29 metrekare çatı, 2 binada 165 metrekare cephe ve 353 metrekare otopark üstü olmak üzere toplam 5 bin 547 metrekarelik bir alana kuruldu. Çatı, cephe ve otopark alanında toplamda 2 bin 872 adet güneş paneli kullandık” dedi.

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YÜZDE 25’E KADAR ÇIKACAK

Yemekhane, otopark, K,L,M,N blokları, kreş, sağlık tesisi, misafirhane, ısı merkezi ve TEİAŞ binalarını artık güneş enerjisiyle aydınlatacaklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Yerli ve temiz enerji kaynağıyla elektriğimizi sağlayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce kabulü yapılarak santralimizi devreye aldık. Bugüne kadar 118 bin kilovatsaat enerji ürettik. İnşallah kampüsümüzün yıllık elektrik ihtiyacının %17’sini buradan karşılayacağız. Tabii mevsim şartlarını da göz önüne alırsak bu oran bahar ve yaz aylarında %25’lere kadar çıkacak.”

E-şarj istasyonu

Dönmez, TEDAŞ binasının önündeki park alanına yapılan e-şarj istasyonlarının da bugün açıldığını belirterek, “Açık otoparkımıza 2 adet 50 kilovat DC hızlı şarj ve 22 kilovat AC şarj istasyonu kurduk. Her iki şarj istasyonumuzun kablo çıkışları hem Avrupa ve ABD menşeli hem de Uzak Doğu menşeli araçları şarj edebilecek şekilde yapıldı. Böylece şarj istasyonumuz dünyada üretilen bütün elektrikli araçların kullanımına uygun olacak” dedi. Dönmez, 52 kilovatsaat bataryalı bir aracın 50 kilovat DC şarj istasyonunda yaklaşık 1,5 saatte, 22 kilovat AC şarj istasyonunda yaklaşık 2 saat 54 dakikada dolacağını anlattı.