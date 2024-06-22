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Ekonomi

Bakanlık: 4 bin 205 hektarda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemleri devreye alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) Adana, Afyonkarahisar ve Denizli'de toplam 4 bin 205 hektar alanda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemlerinin tamamlanarak devreye alındığını açıkladı.

13:42 - 22/06/2024 Cumartesi
DHA
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; DSİ Genel Müdürlüğü, tarlalarda su tüketimini düşürerek israfı önleyen, bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayan ve tarımsal üretim verimliliğini artıran sulama otomasyonu çalışmalarını uzun yıllardır sürdürüyor. Y
apay otomasyon çalışmaları kapsamında; toprak nem sensörleri, hava durumu istasyonları ve bitki ölçüm cihazları gibi sensörler sayesinde tarım arazilerindeki nem düzeyi, hava koşulları ve bitkilerin durumu gibi önemli veriler toplanıyor.
Elde edilen veriler, bulut tabanlı platformlarda işlenerek çiftçilere gerçek zamanlı sulama imkanı sunuyor. Böylece çiftçiler bitkilerin sulama gereksinimlerine ilişkin daha hassas bilgileri sağlıyor ve su kaynaklarını israf etmeden verimli bir şekilde kullanabiliyor. Ayrıca ürün veriminde de artış yaşanıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü, birçok avantajı beraberinde getiren sulamada otomasyon çalışmaları kapsamında Adana İmamoğlu sulaması 4'üncü kısma 3 bin 333 hektar, Afyonkarahisar-Çay-selevir sulamasında 410 hektar, Afyonkarahisar Çobanlar-Seyitler sulamasında 250 hektar ve Denizli Hasanbeyler Göleti sulamasında 212 hektar alana ait projelerde otomasyon sistemlerini tamamlayarak işletmeye aldı. Ayrıca 58 bin 832 adet sayaç, sulama otomasyonunu desteklemek için kullanılmaya başlandı.


2024 yılı içinde otomasyon şartnamesi hazırlama çalışmalarına başlayan DSİ Genel Müdürlüğü, yürürlüğe girecek şartnameye göre otomasyona geçilecek projeleri belirleyecek. Türkiye'de su tasarrufu için yapısal tedbir çalışmaları kapsamında sulama otomasyonu uygulamalarını hayata geçiren DSİ, kapalı sistem sulama alanlarında ön yüklemeli sayaç kurulumu ve hacim esaslı ücretlendirmenin yaygınlaştırılması gibi faaliyetleri de yürütüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

'Suyu tasarruflu ve verimli kullanmak elzemdir'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu bir dönemde DSİ'nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. DSİ yatırımlarının aratarak devamının, küresel iklim değişikliği ile mücadelede elzem olduğunu kaydeden Yumaklı, suyu verimli ve tasarruflu kullanmanın önemine işaret etti.


Bakan Yumaklı, DSİ'nin büyük su yatırımları yaptığının altını çizerek, tarımsal sulamanın verimli ve etkin yapılması için kurum tarafından büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Sulamada otomasyonunun su kullanımında tasarruf ve verimde artış sağladığına dikkat çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"DSİ Genel Müdürlüğümüz, sulamada otomasyon için uzun yıllardır çalışıyor. 2023 yılından bu yana da sulama alt yapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde bir otomasyon çalışması yapılması yönünde gayretimiz sürüyor. Otomasyon uygulamasının küçük bir sulama tesisinde ya da sulama tesisinin bir kısmında yapılabileceği göz önünde bulundurularak bölge müdürlüklerimizin sorumluluk alanında yer alan işletmede olan kapalı sulama tesislerinden otomasyon uygulaması yapılabilecek sulamaların tespiti üzerinde çalışılmaktadır. Sulama otomasyonunun ülke geneline yayılması için planlamalarımıza devam ediyoruz."


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
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