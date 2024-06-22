Bakanlık: 4 bin 205 hektarda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemleri devreye alındı

"DSİ Genel Müdürlüğümüz, sulamada otomasyon için uzun yıllardır çalışıyor. 2023 yılından bu yana da sulama alt yapısı uygun olan her bölge müdürlüğünde bir otomasyon çalışması yapılması yönünde gayretimiz sürüyor. Otomasyon uygulamasının küçük bir sulama tesisinde ya da sulama tesisinin bir kısmında yapılabileceği göz önünde bulundurularak bölge müdürlüklerimizin sorumluluk alanında yer alan işletmede olan kapalı sulama tesislerinden otomasyon uygulaması yapılabilecek sulamaların tespiti üzerinde çalışılmaktadır. Sulama otomasyonunun ülke geneline yayılması için planlamalarımıza devam ediyoruz."