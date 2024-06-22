Bakanlık: 4 bin 205 hektarda yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemleri devreye alındı

DSİ Genel Müdürlüğü, birçok avantajı beraberinde getiren sulamada otomasyon çalışmaları kapsamında Adana İmamoğlu sulaması 4'üncü kısma 3 bin 333 hektar, Afyonkarahisar-Çay-selevir sulamasında 410 hektar, Afyonkarahisar Çobanlar-Seyitler sulamasında 250 hektar ve Denizli Hasanbeyler Göleti sulamasında 212 hektar alana ait projelerde otomasyon sistemlerini tamamlayarak işletmeye aldı. Ayrıca 58 bin 832 adet sayaç, sulama otomasyonunu desteklemek için kullanılmaya başlandı.
2024 yılı içinde otomasyon şartnamesi hazırlama çalışmalarına başlayan DSİ Genel Müdürlüğü, yürürlüğe girecek şartnameye göre otomasyona geçilecek projeleri belirleyecek. Türkiye'de su tasarrufu için yapısal tedbir çalışmaları kapsamında sulama otomasyonu uygulamalarını hayata geçiren DSİ, kapalı sistem sulama alanlarında ön yüklemeli sayaç kurulumu ve hacim esaslı ücretlendirmenin yaygınlaştırılması gibi faaliyetleri de yürütüyor.
'Suyu tasarruflu ve verimli kullanmak elzemdir'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu bir dönemde DSİ'nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti. DSİ yatırımlarının aratarak devamının, küresel iklim değişikliği ile mücadelede elzem olduğunu kaydeden Yumaklı, suyu verimli ve tasarruflu kullanmanın önemine işaret etti.
Bakan Yumaklı, DSİ'nin büyük su yatırımları yaptığının altını çizerek, tarımsal sulamanın verimli ve etkin yapılması için kurum tarafından büyük projelerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Sulamada otomasyonunun su kullanımında tasarruf ve verimde artış sağladığına dikkat çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: