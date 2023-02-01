Bakanlık açıkladı: 'Tarım Cebimde' uygulamasını bir ayda 100 bin kişi indirdi

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de mobil uygulamanın, tarımda dijitalleşme kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Uygulamayı devrim olarak nitelendiren Kirişci, tamamıyla yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamıştır" dedi.
Uygulamanın ilk ayında 100 binden fazla indirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kirişci, sistemin tüm çiftçilere ve kullanıcılara tanıtılacağını ve daha fazla yaygınlaştırılacağını kaydetti.