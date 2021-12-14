Ekonomi Bakanlık duyurdu Atamalar yarın yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık duyurdu: Atamalar yarın yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya yarın noter huzurunda eğitim durumlarına göre ve gazi yakını atayacak. Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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Haber Merkezi İHA
Bakanlık duyurdu: Atamalar yarın yapılacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yarın 517 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirilecek. Kadroların 199’u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.

Yarın 17.30'da açıklanacak

Yapılacak atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644’e ulaşacak. Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.t... adresinden öğrenilebilecek.

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