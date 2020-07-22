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Ekonomi Bakanlık duyurdu Evde bakım ücretleri yükseltildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlık duyurdu: Evde bakım ücretleri yükseltildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, evde bakım ücretini 1544 liraya yükselttiklerini açıkladı. Öte yandan Bakan Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL'ye çıkardıklarını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Evde bakım ücretleri yükseltildi.
Evde bakım ücretleri yükseltildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 24 TL olarak ödenen engelli aylıklarını 35 kat artırarak 851 TL’ye çıkardıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, düzenli olarak yapılan ve Temmuz ayı memur maaşı katsayısındaki düzenlemeyle artan sosyal hizmet modellerindeki ödemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • 2020 Temmuz ayı ödeme döneminde 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini ifade eden Bakan Selçuk, 2020 yılında yapılan ödemelerin ise toplamda 12 milyar TL’ye ulaşacağını kaydetti

Evde bakım hizmeti yaşlılara umut oldu
OYNAT 03:26
Evde bakım hizmeti yaşlılara umut oldu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Şanlıurfa'da yardıma muhtaç 65 yaş üstü 2 bin yaşlıya evlerinde kişisel bakım, temizlik ve sağlık hizmeti sunuluyor.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığını belirten Bakan Selçuk, yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylıklarının 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

"Evde bakım ücretini 1.544 TL'ye çıkardık"

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylıkların da 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı. Bakan Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık” dedi.

Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti
GÜNDEM
Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti

“144 bin çocuğumuza 155 milyon liralık destek sağladık"

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, ekonomik nedenlerle kurum bakımına bırakılmaması için önce aileleri ve yakınlarının yanında kalmasını destekliyoruz” diyen Bakan Selçuk, “Bu kapsamda aylık 144 bin çocuğumuz için 155 milyon TL Sosyal Ekonomik Destek (SED) sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların süresi dolan raporları geçerli sayılacak
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Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların süresi dolan raporları geçerli sayılacak
  • Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1.023 TL’den 1.082 TL’ye yükseldiğini anımsatan Bakan Selçuk, koruyucu ailelere de çocuk başına yapılan ödemede miktarın 1.485 TL’den 1.687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı. “Sosyal hayata daha güçlü entegre olmalarını amaçlıyoruz”

Evde bakım yardımı ve engelli aylık raporları mayıs sonuna kadar geçerli olacak
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