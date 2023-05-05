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Ekonomi

Bakanlık harekete geçti: Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motokuryeler için yasal bir düzenlemeye gidiyor. Pandemi süreci ve sonrasında önemi ortaya çıkan motokurye hizmetini yerine getiren kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması için Bakanlıkça, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor.

14:18 . 5/05/2023 Cuma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle online alışveriş ve evlere servis hizmetinin yaygınlaştığı pandemi döneminden sonra yoğun bir şekilde istihdam edilen motokuryelerle ilgili yasal bir düzenlemeye gidiyor. Bakanlık tarafından kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması maksadıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Bu alanlar, Trafik etüdü çerçevesinde ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecek.

“İLK MÜJDEYİ BAKAN KURUM VERMİŞTİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, motokuryelerle için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili müjdeyi Ramazan ayı içerisinde düzenlenen Tuzla Gençlik Buluşması Toplantısında vermişti. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Cansiperane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız.” şeklinde konuşmuştu.



#murat kurum
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#motokurye
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