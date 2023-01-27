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Ekonomi

Bakanlık harekete geçti: Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına yönelik inceleme başlattı. İnceleme kapsamında 13 distribütörden bilgi ve belge talep edilirken, geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

09:12 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti. Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.


13 distribütör ve 257 bayiiden satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.


Aksesuar bedelinin elden mi yoksa banka üzerinden mi yapıldığı soruldu.


Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret 'vergi kaçakçılığı' sayıldı

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi hakkında bilgi talep edildi. Liste fiyatının üzerinde talep edilen ücret vergi kaçakçılığı olarak nitelendirilecek.


İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilirse ilgili bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#sıfır kilometre araç satışları
#Sıfır otomobil
2 saat önce
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Bakanlık harekete geçti: Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme
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