Bakanlık harekete geçti: Sıfır kilometre araç satışlarına inceleme

Bakanlık otomotiv sektöründeki stokçuluk iddialarıyla ilgili harekete geçti. Geçen yıl Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

Ayrıca, 260 bin alıcıya da ulaşılarak satın aldıkları araçlar için elden ödeme yapıp, yapmadıkları, zorunlu aksesuar satın almaya zorlanıp zorlanmadıkları gibi bilgiler istendi.