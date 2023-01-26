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Denizli TOKİ kura sonuçları
Denizli TOKİ kura çekilişi Merkez de dahil olmak üzere toplam 15 ilçe için gerçekleştirilecek. Denizli TOKİ kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekiliyor.
Denizli Baklan ve Beyağaç ilçelerinde ise başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleşmeyecek. 26 Ocak'ta başlayacak olan Denizli TOKİ kuraları iki gün boyunca devam edecek. TOKİ Denizli kura çekimi, noter kurası YouTube canlı yayınından da takip edilmekte.
Ayten Çelebi Kırıt
Nejla Cambaz
Mustafa Faik Özyiğit
Hasan Karpuz
Gürsel Kol
Ayşe Tunç
Esra Sosyal
Yüksel Savaşkol
Sedad Erkan
Yusuf Mutluel
Havva Özkan
Gazi Tokgöz
Bekir Mergan
Ülkü Bozkurt
Havva Aydın
Ali Aktürk
Ahmet Erol
Ramazan Ulusoy
Türkan Genç
İsmail Özgül
Esmehan Akbaş
Selma Kurbanoğlu
İmran Karadağ
Fatma Eskin
Esma Aydınlı
Nurisen Danık
Serpil Söylev
Veli Kara
Dürdane Gülcan
Ali Aybek
Ayşe Ayvaz
Nevin Öztürk
Nazire Keser
Mehmet Okur
Levant Çakır
Mehmet Halil Dede
Gizem Hançarlı
Yusuf Bahadır Erdinç
Yusuf Beyoğlu
Seyfettin Altınyaprak
Hayri Şen
Veli Han Uygun
Gamze Altıntaş
Büşra Çağdaş
Eşenur Güzel
Ahmet Erden
Esmanur Kıvrak
Furkan Tekin
Ahmet berkant Tuncay
Ayşenir Bal
Bekir Birsin
Kardelen Artan
Şevket Tuğberk Sertçelik
Oktay Aydın
Ayşe Toraman
Talha Yıldırım
Aylin Filiz
Muhammet Salih Kara
Mustafa Çil
Şevket Şimal
Berat Toptaş
Ümran DemirelHurisu Kurban
Merve Varal
Ayça Öztürk
Cemil Burak Özer
Esra Işlakca
İbrahim Bozkaya
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ İLÇELERİ
DENİZLİ ACIPAYAM 508 KONUT
DENİZLİ ÇİVRİL 100 KONUT
DENİZLİ HONAZ 3. ETAP 150 KONUT
DENİZLİ MERKEZ (MERKEZEFENDİ,PAMUKKALE) 650 KONUT
DENİZLİ SARAYKÖY 238 KONUT
DENİZLİ BABADAĞ 47 KONUT
DENİZLİ BEKİLLİ 80 KONUT
DENİZLİ BOZKURT 100 KONUT
DENİZLİ BULDAN 126 KONUT
DENİZLİ ÇAL 4. ETAP 250 KONUT
DENİZLİ ÇARDAK 120 KONUT
DENİZLİ KALE 70 KONUT
DENİZLİ SERİNHİSAR 198
DENİZLİ TAVAS 100 KONUT
DENİZLİ TAVAS KIZILCABÖLÜK 100 KONUT
DENİZLİ BAKLAN 220 KONUT(BAŞVURU SAYISI AZ
HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)
DENİZLİ BEYAĞAÇ 93 KONUT (BAŞVURU SAYISI AZ
HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)