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TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları canlı yayın izle

Denizli TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Denizli merkez, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Merkezefendi, Pamukkale kura çekimleri bugün noter huzurunda gerçekleşiyor. TOKİ Denizli kura çekilişi canlı yayın ekranı ve kura sonuçları sorgulama ekranı.

10:24 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Denizli TOKİ kura sonuçları

Denizli TOKİ kura sonuçları

Denizli TOKİ kura çekilişi Merkez de dahil olmak üzere toplam 15 ilçe için gerçekleştirilecek. Denizli TOKİ kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde çekiliyor.

Denizli Baklan ve Beyağaç ilçelerinde ise başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleşmeyecek. 26 Ocak'ta başlayacak olan Denizli TOKİ kuraları iki gün boyunca devam edecek. TOKİ Denizli kura çekimi, noter kurası YouTube canlı yayınından da takip edilmekte.

Denizli TOKİ kura sonuçları isim listesi

Denizli merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi
  • Bekir Aşçı
  • Huriye Kurban
  • Aysel Andaç
  • Selime Avcı
  • Fatma Körnes
  • Erdal Turhan
  • İlyas Acar
  • Onur Mekikci
  • Aydın Piyancı
  • Mustafa İlçi
  • Rabia Yılmaz
  • Ferhat Çullu
  • Mehmet Görgülü
  • Murat Sezer
  • Tuyfun şimşek
  • Ali Kemal Peksöz
  • Saadet Uçar
  • Tanju Öztürk
  • Ummahan Öztürk
  • Hüseyin Keysan
  • Ayşe Acar
  • Havva Çaran
  • Saliha Onat
  • Adem Kızıltan
  • Ahmet Demir
  • Safiye Kalkan
  • Ahmet Tuncer
  • Hakan Akhan
  • Demek Arslan
  • Bahar Cengiz
  • Mehmet Boran
  • Ercan Çelik
  • Fatma Kızılbük
  • Ayşe Kaya
  • Huriye Duman
  • Suna Durmuş
  • Zübeyde Doğan
  • Furkan Döngül
  • Hicran Tamer
  • Elif Özyiğit
  • Bayram Ali Semerci
  • Ali Akden
  • Mustafa Karadeli
  • Murat Demiralan
  • Soner Kamaz
  • Selman Altaş

Ayten Çelebi Kırıt

Nejla Cambaz

Mustafa Faik Özyiğit

Hasan Karpuz

Gürsel Kol

Ayşe Tunç

Esra Sosyal

Yüksel Savaşkol

Sedad Erkan

Yusuf Mutluel

Havva Özkan

Gazi Tokgöz

Bekir Mergan

Ülkü Bozkurt

Havva Aydın

Ali Aktürk

Ahmet Erol

Ramazan Ulusoy

Türkan Genç

İsmail Özgül

Esmehan Akbaş

Selma Kurbanoğlu

İmran Karadağ

Fatma Eskin

Esma Aydınlı

Nurisen Danık

Serpil Söylev

Veli Kara

Dürdane Gülcan

Ali Aybek

Ayşe Ayvaz

Nevin Öztürk

Nazire Keser

Mehmet Okur

Levant Çakır

  • Süleyman Bingöl
  • Yurtsever Çomak
  • Perihan Tuncer
  • Ayşe Ulcay
  • Hüseyin Bulut
  • Mehmet Yılmaz
  • Fatma Çimen
  • Gülbahar Aladağ
  • Nüsret Özcan
  • Ramazan Çoban
  • İbrahim Baysal
  • Meftune Umul
  • Hatice Kovan
  • Gülperi Tutar
  • Ramazan Yavaşal
  • Zeynep Çağı
  • Ayten Yıldırım
  • Gülveren Alperen
  • Meral Yüncü
  • Nurgül Basut
  • Mustafa Bali
  • Osman Uçar
  • Yusuf Kahran
  • Fatmana Boyacıoğlu
  • Münire Kılınç
  • Ayşe İnan
  • Nurgül Yiğit
  • Eren Kutlu
  • Tuğba Sarı
  • Ceylan Kızıl
  • Aziz Acar
  • Fehmi Burak Koçarslan
  • Mesut Can Akkaya
  • Hatice Sevilay Sücüllü
  • Ganime Nur Şahin
  • Adem Demirci
  • Ramazan Turan
  • Ali İhsan Dikgöz
  • Cansel Sağım
  • Hilal Altınbaş

Mehmet Halil Dede

Gizem Hançarlı

Yusuf Bahadır Erdinç

Yusuf Beyoğlu

Seyfettin Altınyaprak

Hayri Şen

Veli Han Uygun

Gamze Altıntaş

Büşra Çağdaş

Eşenur Güzel

Ahmet Erden

Esmanur Kıvrak

Furkan Tekin

Ahmet berkant Tuncay

Ayşenir Bal

Bekir Birsin

Kardelen Artan

Şevket Tuğberk Sertçelik

Oktay Aydın

Ayşe Toraman

Talha Yıldırım

Aylin Filiz

Muhammet Salih Kara

Mustafa Çil

Şevket Şimal

Berat Toptaş

Ümran DemirelHurisu Kurban

Merve Varal

Ayça Öztürk

Cemil Burak Özer

Esra Işlakca

İbrahim Bozkaya

  • Muhammed Emir Özer
  • Tuba Güngör
  • Furkan Solak
  • Volkan Barış
  • Yusuf Enes Arslan
  • Eren Erbay
  • Orhan Çekinir
  • Zafer Bayram
  • Mehmet Ersin Keçelioğlu
  • Kobra Nur Karagönlü
  • Süleyman Çolpan
  • Burak Sunar
  • Ramazan Köken

TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ İLÇELERİ

DENİZLİ ACIPAYAM 508 KONUT

DENİZLİ ÇİVRİL 100 KONUT

DENİZLİ HONAZ 3. ETAP 150 KONUT

DENİZLİ MERKEZ (MERKEZEFENDİ,PAMUKKALE) 650 KONUT

DENİZLİ SARAYKÖY 238 KONUT

DENİZLİ BABADAĞ 47 KONUT

DENİZLİ BEKİLLİ 80 KONUT

DENİZLİ BOZKURT 100 KONUT

DENİZLİ BULDAN 126 KONUT

DENİZLİ ÇAL 4. ETAP 250 KONUT

DENİZLİ ÇARDAK 120 KONUT

DENİZLİ KALE 70 KONUT

DENİZLİ SERİNHİSAR 198

DENİZLİ TAVAS 100 KONUT

DENİZLİ TAVAS KIZILCABÖLÜK 100 KONUT

DENİZLİ BAKLAN 220 KONUT(BAŞVURU SAYISI AZ

HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)

DENİZLİ BEYAĞAÇ 93 KONUT (BAŞVURU SAYISI AZ

HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK)


Denizli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
Denizli TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ Denizli arsa kura sonuçları başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. Denizli TOKİ arsa kura çekilişleri Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas’ta yapılacak. 16 bin arsa kontenjanının verildiği Denizli müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Denizli TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Denizli arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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#toki denizli kura sonuçları
2 saat önce
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TOKİ Denizli kura çekimi sonuçları canlı yayın izle
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