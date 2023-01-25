Denizli TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi

sorgulanıyor. TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Denizli TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Denizli TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?