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Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş bal üreten firmalar

Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş bal üreten firmalar

12:1513/11/2024, Çarşamba
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş üretim yapan Ankara merkezli 2 bal üreticisini ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.


Sitede
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'
ile
'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar'
başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Bakanlık, son olarak listeye 12 Kasım'da Ankara merkezli 2 bal markası daha ekledi. Buna göre,
'Abalı' ve 'Balpetek'
isimli markaların taklit ve tağşiş yaptığı duyuruldu.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar
#bal

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