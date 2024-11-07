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Bakanlık ürünleri tek tek ifşa etti: Sağlığı tehlikeye atan markalar ortaya çıktı

Bakanlık ürünleri tek tek ifşa etti: Sağlığı tehlikeye atan markalar ortaya çıktı

22:297/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlık sağlığı tehlikeye sokan ürünleri tek tek ifşa etti.
Bakanlık sağlığı tehlikeye sokan ürünleri tek tek ifşa etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ifşa etti. Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde çok sayıda sahtecilik ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık,
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr"
adresindeki bilgilere ekleme yaptı.
Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.
Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.



#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Gıda
#Taklit

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