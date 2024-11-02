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Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Kebap, kekik, sumak, pul biber, zeytinyağı... Bakmadan geçmeyin!

Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Kebap, kekik, sumak, pul biber, zeytinyağı... Bakmadan geçmeyin!

12:352/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bakanlık yeni listeyi paylaştı
Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik ve pul biber gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi. Gıda güvenliği için tüketicilere uyarılarda bulunan Bakanlık, bu ürünleri piyasaya süren firmaları açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numune alımlarını ve laboratuvar testlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılarak sağlığı tehdit eden ürünlerin listesini kamuoyuyla paylaşmaya kararlılıkla devam ediyor. Son yapılan testlerde, zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik ve pul biber gibi birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR


Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.


Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.


DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR


Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.


SAHTECİLİK HAD SAFHADA


Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.


Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar


Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

#sahtecilik
#Tağşiş
#Taklit ürünler

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