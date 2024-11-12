Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.

Tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi

Son güncellemelere göre, bazı gıdalarda tespit edilen sahtecilik ve taklit durumları şunlar:

Koyun ve dana etinde tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin (at, eşek, domuz, zebra ve bunların melezleri gibi) kullanıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine başka maddeler kullanıldığı, et dönerde ise dil eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı ve zeytinyağı yerine tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıktı.

'Zebra' ifadesi kafaları karıştırdı

Açıklamada görüldüğü üzere zebra etinin tespit edildiğine dair bir ifade yok. Tek tırnaklı hayvanlara verilen örnekler arasında yer aldığı görülüyor.

Gerçeği yansıtmıyor

Gerçekte bakanlığın listesinde bu yönde bir veri bulunmuyor. Yani sosyal medyada 'Bakanlık zebra eti tespit etti' şeklindeki söylemler gerçek değil.

İşte listeye eklenen son ürünler firmalar şöyle:







