Tarım ve Orman Bakanlığı, her gün taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehdit eden gıdaları ve bu ürünleri üreten firmaları ifşa ediyor. Yayımlanan son haberlerde 'zebra' detayı ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyada "zebra eti tespit edildi" söylemlerine neden oldu. Ancak 'zebra' kelimesi tek tırnaklı hayvanın tanımı için verilen bir örnek olarak kullanıldı. Gerçekte bakanlığın listesinde 'zebra etine' dair bu yönde bir veri bulunmuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.
Tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi
Son güncellemelere göre, bazı gıdalarda tespit edilen sahtecilik ve taklit durumları şunlar:
'Zebra' ifadesi kafaları karıştırdı
Açıklamada görüldüğü üzere zebra etinin tespit edildiğine dair bir ifade yok. Tek tırnaklı hayvanlara verilen örnekler arasında yer aldığı görülüyor.
Gerçeği yansıtmıyor
Gerçekte bakanlığın listesinde bu yönde bir veri bulunmuyor. Yani sosyal medyada 'Bakanlık zebra eti tespit etti' şeklindeki söylemler gerçek değil.