Sarıyer böreğinden kıyma yerine bakın ne çıktı: Ünlü işletmeden açıklama geldi

“Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz”