Sarıyer böreğinden kıyma yerine bakın ne çıktı: Ünlü işletmeden açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un ünlü börekçilerinden birinin kıyma yerine sakatat kullandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili firmandan ilk açıklama geldi. Sarıyer merkezdeki 'Tarihi Sarıyer Börekçisi', 1895’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesiyle halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor.
7 Kasım tarihinde 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen İstanbul'un meşhur börekçisi herkesi şoke etti.
Kıyma yerine sakatat
İstanbul’da bir Sarıyer börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Sarıyer Börekçisi, iddialara yanıt verdi.
'Başka şubemiz yok'
'Aynı ismi kullanıyorlar'
Tarım ve Orman Bakanlığının listesinde yer alan, kıyma yerine sakatat kullanan 'Sarıyer Börekçisi' İstanbul Fatih'te faaliyet gösteriyor.