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Sarıyer böreğinden kıyma yerine bakın ne çıktı: Ünlü işletmeden açıklama geldi

Sarıyer böreğinden kıyma yerine bakın ne çıktı: Ünlü işletmeden açıklama geldi

Seren Som
10:1212/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etmeye devam ediyor. İstanbul'un ünlü börekçilerinden birinin kıyma yerine sakatat kullandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili firmandan ilk açıklama geldi. Sarıyer merkezdeki 'Tarihi Sarıyer Börekçisi', 1895’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesiyle halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor.

7 Kasım tarihinde 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen İstanbul'un meşhur börekçisi herkesi şoke etti.

Kıyma yerine sakatat

İstanbul’da bir Sarıyer börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Sarıyer Börekçisi, iddialara yanıt verdi.

'Başka şubemiz yok'

129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi, 1895’ten bu yana
‘Tarihi Sarıyer Börekçisi’
olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyerek,
“Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir”
dedi.

'Aynı ismi kullanıyorlar'

Açıklamanın devamında ise,
“Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz”
denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının listesinde yer alan, kıyma yerine sakatat kullanan 'Sarıyer Börekçisi' İstanbul Fatih'te faaliyet gösteriyor.



#Sarıyer Börek
#İstanbul
#Fatih
#Sarıyer
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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