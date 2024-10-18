Tarım ve Orman Bakanlığı 'gıda' denetimlerine hız verdi: Sıra okul kantin ve yemekhanelerinde

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Ağustosta yerli bir belgelendirme kuruluşunca düzenlenen helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır. İşletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır" ifadeleri kullanıldı.