Tarım ve Orman Bakanlığı 'gıda' denetimlerine hız verdi: Sıra okul kantin ve yemekhanelerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine hız kazandırdı. Ülke genelinde başlatılan denetimler kapsamında 81 ilde 8 binden fazla görevli sahada aktif olarak görev yapıyor. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ağır cezalar uygulanacak. Gıda denetimlerinin süreceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Okul kantin ve yemekhanelerde de denetime başlıyoruz. Denetimlerde uyumsuzluk tespit ettiğimiz durumda işletmeler hakkında en ağır cezaları uygulayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Gıda ürünlerinin hijyen standartlarına uygunluğu, son kullanma tarihleri ve etiket bilgilerinin doğru olup olmadığı gibi konularda yapılan kontrollerde, ciddi ihlallere rastlanan işletmelere ağır para cezaları uygulanıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi" zirvesine katıldı.
Bakanlığın Beştepe'deki merkezinde düzenlenen zirvede, Türkiye ekonomisi açısından "iklim değişikliğinin etkileri" ve "sürdürülebilir tarım" konu başlıkları münazara edildi.
Yumaklı'dan kararlılık mesajı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada gıda denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
81 ilde 8 binden fazla görevli sahada
- Bu kapsamda, denetimler iki hafta boyunca sürecek ve Türkiye genelinde 81 ilde 8 binden fazla görevli sahada aktif olarak görev alacak. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ise en ağır yaptırımlar uygulanacak.
Yumaklı, en etkili gıda denetçisinin vatandaşlar olduğunun altını çizerek, karşılaşılan olumsuz durumların yetkililere bildirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, taklit ve tağşiş yapan bazı firmaların, tüm sektörü zan altında bırakmaması gerektiğini dile getirdi.