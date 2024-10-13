Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Ağustosta yerli bir belgelendirme kuruluşunca düzenlenen helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır. İşletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır" ifadeleri kullanıldı.
Helal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) yapılan açıklamada, HAK'ın doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlemediğine işaret edildi.
HAK'ın, kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda ortaya konulan objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite ettiği ve yetkilendirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Savunma talep edildi
HAK'ın, yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen akreditasyon başvurularını bu alandaki uluslararası standartlarda yer verilen kural ve ilkeler uyarınca titizlikle değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, Kurumun ayrıca akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarını da hem mutat gözetim planlarına bağlı olarak hem de piyasadan alınan geri bildirimler ve kuruluşların performanslarına göre ortaya çıkacak risk durumuna bağlı olarak düzenli aralıklarla izlemeyi ve kontrol etmeyi sürdüreceği belirtildi.