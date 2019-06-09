Ekonomi Bakanlıktan balık ölümlerine ilişkin açıklama
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığından ‘balık ölümleri’ açıklaması

Bakanlıktan balık ölümlerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Ayvalı Baraj Gölünde balık ölümleri yaşandığına dair haberler üzerine, “Yapılan incelemelerde bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edilmiştir. Bölgeden ve barajı besleyen akarsulardan ilgili laboratuvarlara gönderilmek üzere balık ve su numuneleri alınmıştır” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Ayvalı Baraj Gölünde balık ölümleri yaşandığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, “Erzurum Olur İlçesi Çataksu Mahallesi Ayvalı barajı Çatgir Mevkiinde yaklaşık 5 km kıyı şeridi boyunca balık ölümleri olduğuna dair ihbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı hemen harekete geçerek, bölgeye İlçe Kaymakamı başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte intikal ettirilmiştir. Köylülerin, kimyasal atık nedeniyle ölümlerin yaşandığı yönündeki iddiaları üzerine inceleme yapan ekipler, ilk etapta, bölgede bulunan köylerdeki hayvancılık işletmelerinin gübre atıklarına yönelik incelemeler yapıp, işletme atıklarına yönelik bir kirlenmenin olmadığını tespit etmiştir” denildi.

SICAKLIK ARTINCA ÖLÜMLER ARTTI

Açıklamada, “Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde su ph seviyesinin 8.5 (normalin üzerinde) ve sıcaklığının 25 civarında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edilmiştir. Bölgeden ve barajı besleyen akarsulardan ilgili laboratuvarlara gönderilmek üzere balık ve su numuneleri alınmıştır” ifadeleri de yer aldı.

  • Bölgeye yönelik denetim ve kontrol işlemlerinin devam ettiğinin de belirtildiği açıklamada, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin de kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Bayramda 400 bin kişiyi ağırladı
EKONOMİ
Bayramda 400 bin kişiyi ağırladı
Haciz konulabilecek

Haciz konulabilecek

​Yargıtay 6 yıldır süren davada son noktayı koydu.
Geleceğimizi feda edemeyiz

Geleceğimizi feda edemeyiz

Bakan Ruhsar Pekcan'dan G-20'de kritik uyarı.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
Gri kategorideki<br>terörist öldürüldü

Gri kategorideki
terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle her yerde aranıyordu.
Emniyet Müdürü<br>uyuşturucu taşımış

Emniyet Müdürü
uyuşturucu taşımış

Sürdüğü arabanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Sansasyonel galibiyet

Sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Dündar'ın açıklamasına Yıldırım'dan yanıt geldi.
400 bin kişi akın etti

400 bin kişi akın etti

Tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
Savunmasız<br>Türkiye isteyenler

Savunmasız
Türkiye isteyenler

​CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ birleşip ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı.
Hukukun batsın

Hukukun batsın

​Riyad yönetimi, 10 yaşında gösteriye katılan Murtaza Qureiris'i idam edecek.
Öncelik<br>F-35 değil S-400

Öncelik
F-35 değil S-400

​F-35 projesinin bitmesi ihtimaline karşı Türkiye B, C ve D planlarını hazırladı.
Almanya'da ırkçı<br>tehdit mektupları

Almanya'da ırkçı
tehdit mektupları

​Almanya'da Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar bırakıldı.
CHP'nin adayına<br>FETÖ ve PKK çağrısı

CHP'nin adayına
FETÖ ve PKK çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş TVNET'te soruları yanıtladı.
Konya'da <br>futbolu unuttu

Konya'da
futbolu unuttu

​Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi.
Gezi'de otel<br>seçimde uçak

Gezi'de otel
seçimde uçak

İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklamalar.
JÖH'ler<br>mağarada vurdu

JÖH'ler
mağarada vurdu

Tunceli'deki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Anne ve kızı<br>vatandaşlar kurtardı

Anne ve kızı
vatandaşlar kurtardı

​Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.