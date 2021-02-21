Ekonomi Bakanlıktan çok önemli altın kararı Artık zorunlu oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakanlıktan çok önemli 'altın' kararı: Artık zorunlu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın ile ilgili flaş bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "ayar raporu" ibraz edilmesi zorunlu hale getirildi. Söz konusu ithalat işlemlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla söz konusu "ayar raporları"nın yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği hüküm altına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'ne göre, ithal edilen altının niteliğinin belirlenmesinin önem arz ettiği göz önünde bulundurularak standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde gümrük idarelerine "ayar raporu" ibraz edilmesi zorunlu kılındı.

  • Söz konusu ithalat işlemlerinde şeffaflığın ve güvenilirliğin artırılması amacıyla söz konusu "ayar raporları"nın yalnızca Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenebileceği hüküm altına alındı.

Ayrıca, tebliğde tüm standart işlenmemiş kıymetli maden ithalat işlemleri için Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde yer alan rafinerilerce üretilmiş olma ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunluluğu getirildi.

İşlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulamasına son verildi


Öte yandan, işlenmemiş kıymetli madenlerin yalnızca "peşin", "mal mukabili" ve "bedelsiz" ödeme şekilleri ile ithal edilmesinin mümkün olduğu düzenlenerek "bedelsiz" ödeme şekliyle gerçekleştirilebilecek işlenmemiş kıymetli maden ithalatı tebliğde belirtilen usul ve hallerle sınırlandırıldı. Bunlara ek olarak standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi uygulamasına son verildi.

Bakanlığa yapılan tüm başvurularda yeni hükümler uygulanacak

Standart işlenmemiş kıymetli madenlerden sonra Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında yapılanlar hariç olmak üzere standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin de Merkez Bankası ile beraber tek ithal mercisi haline gelen "Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları"nın faaliyetlerinin düzenlendiği, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'de (Tebliğ No: 2006/1) de bir dizi değişikliğe gidildi.

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

Şeffaf ve hesap verebilir olmaları amaçlanıyor

Yönetmelik ve söz konusu tebliğde, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve BİST’te kıymetli madenleri işlem gören rafinerilerin, kuruluş ve faaliyet şartlarında, kurucu ortakların taşıması gereken şartlar ve sermaye koşullarında değişiklikler ile kurumsal yönetim ve iç sistemlere ilişkin hükümler ve kuruluşların BİST tarafından yayımlanacak düzenlemelere uyumunun bağımsız denetimi öngörüldü. Böylece kuruluşların uluslararası standartlarla uyumlu, şeffaf ve hesap verebilir olmaları amaçlanıyor.

Altın fiyatları çakıldı vatandaş kuyumculara koştu
EKONOMİ
Altın fiyatları çakıldı vatandaş kuyumculara koştu
  • Ayrıca, kıymetli maden aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerine ilişkin detaylı düzenlemelere yer verildi ve halihazırda faaliyette bulunan kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafinerilerin durumlarını 1 Temmuz'a kadar yeni hükümlere uygun hale getirmek zorunda olduğu, Bakanlığa yapılan tüm başvurularda yeni hükümlerin uygulanacağı hüküm altına alındı.

Bakanlığa yetki

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin Tebliğ'de de (İhracat Bedelleri Hakkında) (2018-32/48) yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığına kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi verildi.

Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
FOTOĞRAF 8
Title
Altın fiyatlarındaki yükselmeden dolayı insanların borç aldıkları altınları anlaşarak geri ödediğini söyleyen Mustafa Zağlı, “2020 yılında en çok satılan altın etüdünde çeyrek ve gram altın gitti. Malum altın fiyatlarının yüksek oluşu, toplumu biraz daha gram altına sevk etti...
Title
Çeyrek de güzel satıldı ama tabi artık insanlar altın almaktan ziyade, düğünde takılan altınları borç ödemek için maalesef büyük bir çaba sarf ediyorlar...
Title
3 tane götürecekleri yere bir tane götürdüler, kendileri aralarında anlaşarak kimisi gram altın alıyor kimisi de çeyrek altın alıyor. 2020 yılında en çok sattığımız ürün de öncelikle gram altın ve sonrasında da çeyrek altın oldu” dedi.
Title
Zağlı, 2021 yılında çeyrek altının bin 100 TL’yi görebileceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “2021 yılında ise altındaki beklentimiz şöyle ki, biliyorsunuz altın hiçbir zaman gördüğü zirveyi tekrar bırakmaz. Ufak tefek indirimler konjektörlerde duraklama olur ama bizim tahminimiz altın, 2021 yılının ilk çeyreğinin biraz üzerinde yavaş yavaş kıpırdamaya çalışır...
Title
Biliyorsunuz Amerika’da seçimler oldu ve yeni başkanları da doların düşük olmasını istemiyor. Öyle olunca dolar çıkınca, altın da gördüğü yere tekrar gelecektir...
Title
Bizim tahminimiz Çeyrek altın da o sıralar bin 100 TL civarlarında olabilir diye tahmin ediyoruz.”
Title
Title
Uzmanından çok konuşulacak tahmin: Çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir
2020 yılında yükselen altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarraf Mustafa Zağlı, en çok satılan altının gram altın olduğunu söyleyerek, “2021 yılında çeyrek altın bin 100 TL'yi bulabilir” dedi.


Abone Ol Google News
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi konuk ediyor.
Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

Fethi Sekin Külliyesi bu yıl inşa edilecek

​Projesi hazır olan külliyenin inşası bu yıl içinde tamamlanacak.
Şaşırtan görüntü

Şaşırtan görüntü

45 derece su 50 metre sonra buz tutuyor.

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
65 yaşında üretici oldu

65 yaşında üretici oldu

Nazire teyze aylık kazancıyla şaşırtıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.