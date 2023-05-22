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Ekonomi

Bakanlıktan etiket uyarısı: Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak

Ticaret Bakanlığı, turistik bölgelerde fiyat etiketi kullanmayan esnafa uyarıda bulundu. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde uyarılar Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası ve TL şeklinde yazılacak.

08:25 . 22/05/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı’ndan esnaf örgütlerine gönderilen yazıda, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bulunan dükkânlarda satılan ürünlere etiket konulmadığı, bu durumun turistlerin mağduriyetlere yol açtığı ve Türk turizmi açısından güven kaybına neden olduğu belirtildi.


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da fiyat etiketleri konusunda hükümler bulunduğu anımsatılan yazıda, perakende satışa arz edilen malların üzerinde etiket olmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, turistik bölgelerde satılan ürünlere konulacak etiketlerde malın özelliği, vergiler dâhil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih, yerliyse “yerli malı” ibaresi yer alacak.


Fiyat TL olacak

Turistlere yönelik satışa sunulan içecek gibi ürünler depozitoluysa bu da belirtilecek. Söz konusu uyarılar etiketlerde Türkçe olarak yer alacak. Etiket ve listelerde satış fiyatları, Türk Lirası, TL, TL simgesi şeklinde yazılacak. Etiketler el yazısı ya da dijital çıktı şeklinde olabilir.




#Ticaret Bakanlığı
#Türk lirası
#TL
#Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
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