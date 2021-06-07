Nişasta bazlı şekerde yüzde 5'lik kota iddiasına Bakanlık'tan yalanlama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında 5 Haziran'da yayımlanan Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gerekçe gösterilerek daha önce yüzde 2,5 olarak uygulanan NBŞ kotalarının yüzde 5'e yükseltildiğine dair gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.

İddialar üzerine açıklama yapılmasının gerekli olduğu ifade edilen açıklamada, nişasta bazlı şeker kotalarının ne kadar olacağının 4634 sayılı Şeker Kanunu ile düzenlendiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Cumhurbaşkanı kararıyla NBŞ kotaları yüzde 50 artırılabilmekte ve azaltılabilmektedir. NBŞ kotaları, 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ülke toplam kotasının yüzde 2,5'i olarak belirlenerek yüzde 50 azaltılmıştır. Ayrıca tahsis edilen kotaların en az yüzde 50'sinin glukoz olarak kullanılması hükme bağlanmıştır. 5 Haziran'da yayımlanan yönetmelik ile bu kotalara ilişkin yeni bir düzenleme getirilmemiştir. Netice itibarıyla basın yayın organlarında iddia edildiği gibi NBŞ kotasının yüzde 5'e çıkarılması söz konusu değildir. NBŞ kotalarındaki yüzde 2,5'lik kota uygulaması devam etmektedir."

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