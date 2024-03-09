Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı yarın açılıyor

Uraloğlu, yarın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nda incelemelerde bulanarak Bakırköy Sahil İstasyonu'nda hatta ilişkin açıklama yaptı.





İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendiren projeleri art arda hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, 2 hafta önce yaya odaklı yeni nesil proje olarak hizmete sundukları Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın ardından, yarın da İstanbul'un en önemli kent içi ulaşım projelerinden biri olan Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı başarıyla tamamlayarak hizmete açacaklarını bildirdi.

Uraloğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2022'de Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nı, 2023'te İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metro Hattı'nı ve Başakşehir-Çam Ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı, bu yıl ocak içerisinde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, 2 hafta önce de Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan daha önce Gebze-Halkalı Banliyö Hattı daha çok bilinen adıyla Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hatlarımızı da hayata geçirmiştik. Tüm bu projelerle İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 139,3 kilometre. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece İstanbul'da kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirmiyoruz. Özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak için ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik ve yeni çalışmalara da devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 935,8 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 407 kilometresini biz inşa ettik."

"Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmakta"





Bakan Uraloğlu, tüm Türkiye'de yapımını tamamladıkları projeler hakkında bilgi vererek, şu anda da yine Bakanlık olarak Kocaeli, Konya, Bursa ve İstanbul'da olmak üzere 7 projede toplam 90,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatına devam ettiklerini bildirdi.





Türkiye genelinde de 371,9 kilometre planlama aşamasında projelerinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri verdi:





"Yarın hizmete açacağımız Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı projesinin yanında İstanbul'da yapım çalışmaları devam eden diğer hatlarımız; Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı ve Altunizade – Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hatlarıdır. İstanbul'daki bu 3 projemizin toplam uzunluğu da 44,4 kilometre. Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımız 8,4 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Özgün mimari tasarımlara sahip 7 istasyonda toplam 105 bin metrekare kapalı alanın inşa ettik ve çevre düzenlemesi ile peyzaj işlerini de tamamladık.





Böylece Kayaşehir'den yola çıkan yolcular, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebilecekler. Saatte 80 km hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Projemizi tamamlayarak, Kirazlı İstasyonunda; Kayaşehir-Kirazlı Metrosu'na, Yenikapı-Bağcılar-Kirazlı Metrosu'na, İncirli İstasyonunda; Metrobüs Hattı'na, Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosuna, Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray, Yüksek Hızlı Tren Hattı'na, Bakırköy Sahil İstasyonunda ise İstanbul Deniz Otobüsü ile entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlıyoruz."

"Ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar"





Uraloğlu, hattın açılması ile birlikte oluşacak seyahat sürelerine dikkati çekerek, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy Sahili arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi ise 30 dakikadır. Böylece; hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancını dikkate aldığımızda toplamda ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar civarında olacaktır" ifadelerini kullandı.





Yarın, açılacak hatla birlikte İstanbul'a bakanlığın kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğunun 147,7 kilometreye, İstanbul'un toplam raylı sistem ağının ise 348 kilometreye ulaşacağını belirten Uraloğlu, bu yılın ilk çeyreği içerisinde, Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nın ardından Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimi de tamamlayarak açılışını gerçekleştirme planlarının bulunduğunu söyledi.





Uraloğlu, "Ama elbette bu çalışmalar burada kalmayacak. Yaptığımız çalışmalar İstanbul'un 1004 km metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Metro hatlarına ihtiyacımız var, yani yeraltına inmemiz lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.





"Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanmak için yarışacak çok güçlü bir adayı var"





Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesini kazanmak için yarışacak çok güçlü bir adayı olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



