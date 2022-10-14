Bakkallar da Tarım Kredi ürünü satacak: Hedef bin 863 satış noktası

Gıdada son aylarda görülen fahiş fiyat artışları sonrasında önemli bir görev üstlenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kurumun, 17 bölge birliği 1.615 kooperatif ve 204 hizmet bürosu ile Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu ifade etti.

BAYİLİK SİSTEMİ

Yıl sonu hayata geçirmek istedikleri projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak. Üstünde Tarım Kredi etiketi olacak, fiyatlar kooperatif marketlerle aynı standartta olacak. Yani bu bakkallar bizim bayimiz olacak” ifadelerini kullandı.

RAFLARA KOLAY ERİŞİM ORTAMI

Bu projenin tüketici için ürüne ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirten Aydın, “Vatandaşımız mahallesinden çıkmadan istediği ürünü bakkaldan temin edebilecek. Tüketiciler, Tarım Kredi marketindeki toptan ürünü, daha az miktarda bakkaldan alabilecek. Örneğin, Tarım Kredi Market’ten 5 kilo un yerine, mahalle bakkalından yarım kilo ürün alabilecek. Bunun yanında bazı şartlarımız da olacak. Bayilik vereceğimiz bakkallarda aradığımız özellikler olacak. Belirli zaman bu işi yapmış olmalarına ve kredibilitesine bakacağız. Bu şekilde bin tane bayilik planlıyoruz. Ankara, Mersin, Antalya, Konya, Adana pilot olarak seçtiğimiz öncelikli şehirler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

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HEDEF BİN 863 SATIŞ NOKTASI

6 fabrika 40 depo ve 2 tesisle hizmet veren Tarım Kredi Marketleri 2021 yılında 5,2 milyar TL, 2022’de ise 12,3 milyarlık satış gerçekleştirdi. Tarım Kredi Marketleri’nin Türkiye’de bin 300 satış noktası bulunduğunu vurgulayan Hüseyin Aydın, hedeflerinin ise bin 863 satış noktasına ulaşmak olduğunu paylaştı. Aydın, çalışan sayısının 7 bin 939 ve planlanan yatırım rakamının da 750 milyon TL olduğunu ifade etti.

HER GÜN 11 YENİ İSTİHDAM

Belirledikleri hedefler kapsamında istihdama önem verdiklerini belirten Hüseyin Aydın, “59 bin 121 çiftçi, 2022 yılının ilk 9 ayında ailemize dahil oldu. Ayrıca, 2022 senesi içinde her gün 11 yeni istihdam istatistiğine ulaştık, bunu daha da artırmayı hedefliyoruz ” açıklamasında bulundu.