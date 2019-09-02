Balık sezonu başladı ilk fiyatlar açıklandı: Hamsi 25, istavrit 20 lira

Edirne’de, balık sezonunun açılmasının ikinci gününde, balık tezgahlarındaki hareketlilik arttı. Balıkçıların tabiriyle, ‘yağmur yok, palamut da yok’ sözleri tezgahlara yansısa da, hamsinin ikinci günde 30 TL’den 25 TL’ye düşmesi sevinçle karşılandı.

1 Eylül 2019 tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte Edirne’deki balık tezgahlarında hareketlilik iyice arttı.

15 Nisan 2019 tarihinde başlayan avyasağının sona ermesi ile birlikte ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar, hamsi başta olmak üzere istavrit, çupra, zargana, mezgit ve daha bir çok balık çeşidini ağlarına takılıp balık tezgahlarına ulaştırdı.

Hamsi hızla düşüyor

Dün piyasaya kilogramı 30 TL’den giren hamsi, bugün itibariyle 25 TL’ye balık tezgahlarında satışa çıkarıldı. Vatandaşlar hamsi fiyatlarının düşmesini sevinçle karşıladı.

"Yağmur yok, palamut da yok"

Edirne’de balıkçı esnaflarından Feridun Biztiren, “Vira bismillah dedik, sezon açıldı. Bereketli olur inşallah. İkinci günün yoğunluğunu yaşıyoruz. Çeşitlerimiz arttı. Her gün daha fazla olacak inşallah daha da ucuz olacak. Dün 30 liraydı hamsinin kilosu bugün ortalama yüzde 20 indirimli 25 lira. Güzel Karadeniz mezgitlerimiz geldi 15 lira kilosu. İnşallah sezon bu sene bol ve bereketli geçer. Palamut da şu an hiç kimsenin bir şey bildiği yok. ‘Yağmur yok palamut da yok’ derler, zannedersem bu sene palamutçuluk az olur. Balık bu, inşallah onlar bizi yanıltır” dedi.

Öte yandan, balık tezgahlarında istavrit kilosu 20 lira, çipura 30 lira, levrek 30 lira, zargan 30 lira ve hamsi 25 liradan satışa çıktı.

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Mezgit ve İstavrit bolluğu tezgahları süsledi

Denizlerde av yasağının bitmesinin ardından avlanmak için denize açılan balıkçı ağlarına ne hamsi, ne palamut takılırken mezgit ve istavrit en çok avlanan balık oldu.

Bu yıl istavrit ve mezgit bolluğunun olacağını belirten Fatsalı balıkçılar, “Hamsi ve palamut ilk avda yok. Balık çıkmayınca da tezgahlarda o balık türleri yer almadı. Önümüzde ki günlerde inşallah bol çıkarda vatandaşta bu balıkları yerler” dedi.

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Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçı tezgahlarını mezgit ve istavrit süslerken çok az da olsa hamsi yerini buldu.

Av yasağının bitmesinin ardından balık satışlarına tezgahlarında başladıklarını ifade eden Balıkçı Selahattin İlişe, “Tezgahımızda istavrit ve mezgit bolluğu var. Diğer balık türleri ilk avdan çıkmadı. Bol balık olunca ister istemez fiyatlarına hemen yansıyor. Mezgit ve İstavritin kilosunu 10 TL’den satıyoruz. Vatandaş ucuz balığa yöneldi ve işlerimiz ilk günden itibaren çok güzel. Palamut ve hamsi de tam anlamıyla çıkınca tezgahlarımızla daha da şenlenecek” diye konuştu.

"Hamsi bol, palamut az"

Hamsi ve istavrit bereketi olduğunu belirten Balıkçı Savaş Düzenli, ’’Palamut yok. İri istavrit 30 TL, hamsi 20 TL’ye düştü. Palamut hariç balık bol. Palamut şu anda gelmesi lazım ama denizde palamut yok. Geçen yıl hamsi 15 TL’ye kadar düşmüştü, şimdi 20 TL ama yine düşebilir. Hava güzel, fiyatlar tekrar düşebilir. Denizden gelecek bolluğa bağlı. Hamsi bu sene çok bol, palamut çıkmadığı için fiyatlara yansıyor. Çipura 13 TL yazıyoruz ama 10 TL’ye veriyoruz. Barbun 30 TL’ye düştü. Mezgit 25 TL’ye düştü. İri levrekler tanesi 30 TL’ye düştü’’ dedi.

Diğer esnaf Samet Varyemez şöyle konuştu:

"Hamsi şu an bereketli. 6 ay boyunca tutulmadığı için hamsi irileşti. Palamut girmeyince hamsi bol oldu. Çünkü palamut hamsiyi yediği için az oluyordu. Hamsi şimdi 20 TL, belki bir hafta sonra 10 TL’ye kadar düşer. İstavrit 20 TL’ye satılıyor. Diğer balıkların da fiyatları şu an uygun. Geçen sene palamut boldu, bu sene yok. Palamut bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Denizlerde düzenli avlanma olursa balık bereketli olur."

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Levrek balığı alan vatandaş Yılmaz Akarman, "Levreğin temizlenmesi kolay, o yüzden levrek aldım. Geçen seneye göre balık ucuz, pahalı değil. Lokanta bize uymuyor, evde yapması daha oluyor. Fiyatları uygun buldum’’ dedi.

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