Balıkesir’in ilk kayak merkezi olacak: Ulus Dağı’na kuruluyor

Eşsiz doğal güzelliği ve rakımı ile kar tutma oranı en yüksek bölgelerden biri olan ve eteklerinde İDA Madra Jeoparkını da barındıran Ulus Dağı turizme açılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Türkiye Kayak Federasyonu Ulus dağına kayak merkezi yapılması ve bungalov otellerin yapılması adına fizibilite ve projelendirme çalışmalarına başlandı.

Ulus Dağı’nın doğasına zarar vermeden, açıklık alanlardan kayak merkezi, çim kayağı yapımına uygun alanların keşfedilmesi adına proje ekibi incelemelerde bulundu. Dört ayrı bölgenin yer aldığı incelemelerde en uygun yerin belirlenmesi ve yılın 12 ayında alternatif etkinliklerle hizmet verebilecek bir alanın oluşturulması adına projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulus Dağı’nda bulunan jeololojik oluşumların da İDA Madra Jeopark Hisaralan Jeosit alanında yapılan çalışmalar gibi koruma altına alınarak turizme açılması konusunda da çalışmalar gerçekleştiriliyor.

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Sındırgı Ulus Kayak Merkezi Bursa ve İzmir arasında bölgenin tek kayak merkezi olarak hizmet verecek. Ulus Dağı’nın kar ölçümleri yapılırken en uygun alanların belirlenmesi adına da hem alanda hem de sunumlarla en uygun yerlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Bölgenin bir cazibe ve yılın her sezonunda bir turizm destinasyonu olacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Burayı gökyüzü gözlem şenliği ile İDA Madra Jeoparkı ve termal suların bulunduğu ortamla değerlendirdikten sonra burada Balıkesir bölgesinin bir kayak merkezi yapmak için kolları sıvadık. Şu anda büyükşehir, valiliğimiz el birliği ile buraya bir proje hazırlıyoruz. Değerleri de ciddi manada uygun olarak gözüküyor. Uludağ’dan sonra İzmir’e kadar bölgede herhangi bir kayak merkezi yok. Burada böyle bir kayak merkezi yapmanın heyecanını hayalini taşıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a ve sayın valimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Burası kışında yazında çim kayaklarının da yapılabileceği bir ortamla beraber termali, gökyüzü gözlem şenliği, çeşitli aktivitelerle on numara bir turizm destinasyonuna dönüşecek. Sındırgı’ya ve Balıkesir’e değer katacak proje. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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