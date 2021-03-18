Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi büyüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 trilyon 632 milyar liraya yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi büyüyor

Bankacılık sektörünün kredi hacminde 20 milyar 703 milyon lira artış yaşandı. Son artışla birlikte sektörünün kredi hacmi 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liraya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mart ile biten haftada 20 milyar 703 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 611 milyar 276 milyon liradan 3 trilyon 631 milyar 979 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 54 milyar 8 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 490 milyar 220 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mart ile biten haftada 3 milyar 790 milyon lira artarak 686 milyar 3553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 686 milyon lirası konut, 12 milyar 783 milyon lirası taşıt ve 396 milyar 886 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 323 milyon lira artarak 596 milyar 488 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1 yükselerek 148 milyar 707 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 854 milyon lirası taksitli, 87 milyar 853 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 9 milyon lira azalarak 150 milyar 18 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 602 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 297 milyon lira yükselerek 775 milyar 65 milyon lira oldu.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 62 milyar lira
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan piyasaya 62 milyar lira

Merkez Bankası faizi 2 puan artırdı
EKONOMİ
Merkez Bankası faizi 2 puan artırdı
Abone Ol Google News
Onbeşliler vatan savunmasında

'Onbeşliler vatan savunmasında'

​Liseli gençler Ankara'dan seslendi: HDP kapatılsın!
Sadece ışıkaltında görülebiliyor

Sadece ışık
altında görülebiliyor

​Şu ana kadar bir örneği bulunamadı.
TBMM Başkanı Şentop: Anayasamızda parti kapatma var bir ilk değil

​Büyükşehirlerdeki bombalı eylem hazırlığı engellendi.

​Bahçeli teşekkür konuşması yaptı.

​Yüzde 17 olan politika faizi yüzde 19'a yükseltildi.

​Trafiğin yoğun olduğu saatlerde su, yiyecek, çiçek satan satıcılar güvenliği tehlikeye atıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.