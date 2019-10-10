Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı 224 milyar 5 milyon dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankacılık sektörünün mevduatı 224 milyar 5 milyon dolar oldu

Sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 10 milyar 622 milyon 163 bin lira azalarak 2 trilyon 440,4 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, geçen hafta 222 milyon dolar gerileyerek 224 milyar 5 milyon dolara indi.

Haber Merkezi AA
Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı.
Bankacılık sektörünün mevduatı açıklandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 10 milyar 622 milyon 163 bin lira azalarak 2 trilyon 440 milyar 432 milyon 330 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 4 Ekim ile biten haftada 10 milyar 622 milyon 163 bin lira azalarak 2 trilyon 451 milyar 54 milyon 493 bin liradan, 2 trilyon 440 milyar 432 milyon 330 bin liraya indi.

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Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,47 azalışla 1 trilyon 118 milyar 542 milyon 876 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,16 yükselişle 1 trilyon 215 milyar 601 milyon lira oldu.

  • Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 222 milyon dolar gerileyerek 224 milyar 5 milyon dolara indi. Bunun 202 milyar 950 milyon doları mevduat bankaları ve 21 milyar 55 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 175 milyar 53 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler, 3 milyar 605 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 343 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı 5 milyar 949 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,78 artarak 408 milyar 245 milyon 392 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,94 artışla 362 milyar 391 milyon 834 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,08 azalarak 147 milyar 975 milyon 797 bin liraya geriledi.

  • Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 176 milyar 110 milyon 682 bin lirası konut, 4 milyar 226 milyon 860 bin lirası taşıt ve 227 milyar 907 milyon 850 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 4 Ekim ile biten haftada 180 milyon 942 bin lira azalarak 2 trilyon 447 milyar 192 milyon 523 bin liraya indi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,75 azalış gösterdi.

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