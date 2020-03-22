Ekonomi Bankaların mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankaların mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. TBB'den bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi. Açıklanan karara göre yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların çalışma saatlerinde Koronavirüs salgını nedeniyle değişikliğe gitti. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı karara göre banka şubeleri artık öğlen 12:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı’nın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Çalışma saatleri 12.00-17.00

  • Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir. Bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek riskli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir."

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