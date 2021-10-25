Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yüzde 72'si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metrosu Ray Kaynağı Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'yla dünyanın aktarma merkezi haline getirdikleri megakenti raylı sistemlerle nakış gibi işlediklerini söyledi.

Trafik çilesini hafifletecek kent içi metro projelerinde sona yaklaştıklarının dile getiren Karaismailoğlu, "İstanbul'da şehir içi ulaşımı daha hızlı, daha ekonomik, daha çevreci ve daha konforlu hale getirmek için 7 gün 24 saat hizmet esasına göre var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattını yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sundukları metro hattı uzunluğunun 80 kilometre olduğunu belirterek, Başakşehir-Kayaşehir hattıyla birlikte 7 metro inşaatında çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

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İstanbul'daki raylı sistemin toplam hat uzunluğunun 259,5 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 363 kilometreye çıkacağını aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralmıştık. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak. En öncelikli hatlarımızdan olan burada maalesef 2019 Temmuz'dan devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş, hiç bir çalışma yapılmamıştı."

Karaismailoğlu, hastanenin yollarının da belediye tarafından yapılmadığı için görevin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlığa devredildiğini hatırlattı.

"Yapım işlemlerini kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, inşaatı devraldıktan sonra yapılan çalışmalara değinerek, "Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020'de devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesine getirdik. İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık. İnce işlerde yüzde 37, ray işlerinde yüzde 64 düzeyine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bugün ilk ray kaynağı törenini gerçekleştirdikleri viyadük imalatlarını, tünel kazısı çalışmalarını, ray altı beton imalatlarını, elektrifikasyon imalatlarını tamamladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, tüm ray işinin yüzde 64'ünü gerçekleştirdiklerini anlattı.

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Karaismailoğlu, 6,2 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyona sahip Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın saatte 80 kilometre hıza uygun olarak inşa edildiğini ve günde 70 bin yolcu taşıyabileceğini söyledi.

Hattın, Başakşehir, Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Toplu Konutlar istasyonlarının ardından Kayaşehir'e ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, hastane önünde inşa ettikleri 300 metre uzunluğundaki viyadük üzerinde gerçekleşecek ilk ray kaynağı töreniyle projede yeni bir aşamaya geçeceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Kısa sürede yapım işlerini, ardından sinyal ve sistem emniyet testleri tamamlayıp işletmeye almayı planlıyoruz. Bu hattı işletmeye aldığımızda, kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasında hızlı, ekonomik ve emniyetli bir ulaşım sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

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Bu hattın Bağcılar-Olimpiyatköy ve Halkalı-İstanbul Havalimanı metroları ile entegre edileceğini ifade eden Karaismailoğlu, bu sayede bölgenin Marmaray, İstanbul Havalimanı, Kemerburgaz, Kağıthane ve Gayrettepe'ye metroyla ulaşımının sağlanacağını anlattı.

Karaismailoğlu, bakanlık olarak hastanenin bağlantısı olan kara yolu ve köprülerini de devreye aldıklarını ve yapımını hızla tamamladıklarını anımsattı.

"Raylı sistemlerde yerlilik oranlarını yüzde 80'lere yükseltmeyi hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'un hep yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Raylı sistem ve alt bileşenlerinin yerli ve millilik oranlarını yüzde 80'lere yükseltmeyi hedefliyoruz. Hizmet odaklı çalışıyoruz. Temeller atıyor, tünellerde bir bir ışık görüyor, ray kaynakları gerçekleştiriyoruz. Tamamladığımız işlerin de hizmete açılış törenlerini sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz, sadece bugünü değil, önümüzdeki 10, 20, 50 yıllık geleceği düşünerek planlarımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstanbul ve İstanbullular bizim için kaderlerine terk edemeyeceğimiz kadar kıymetli ve özel."

Karaismailoğlu, modern bir dünya kentinin ulaşım altyapısını kurmak üzere çıktıkları yolda İstanbul'a çok önemli eserler kazandırdıklarını ve İstanbul Havalimanı'yla şehri dünyanın transit merkezi haline getirdiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte ray kaynağı yaptı.