Ekonomi Başka şehirlere ikinci el araç almaya gideceklere uyarı
OTOMOTİV

Başka şehirlere ikinci el araç almaya gideceklere uyarı

İkinci el oto pazarı yaz aylarının gelmesi ile birlikte tekrar hareketlenmeye başladı. Korona virüs salgını sonrasında değeri neredeyse iki katına çıkan otomobilleri almak isteyenler için ise önemli uyarılar yapıldı. İkinci el otomobilin kusurlu olup olmadığını en iyi kontrol edenlerin ekspertizler olduğunu belirten İhsan Açıkgöz, kendi şehirlerinden başka şehirlere gideceklerin mağduriyet yaşamadan bazı işlemleri rahat bir şekilde yapabileceklerini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Başka şehirlere ikinci el araç almaya gideceklere uyarı
İkinci el araç alacaklara uyarı.

İkinci el oto pazarı yaz aylarının gelmesi ile birlikte tekrar hareketlenmeye başladı. Korona virüs salgını sonrasında değeri neredeyse iki katına çıkan otomobilleri almak isteyenler için ise önemli uyarılar yapıldı. İkinci el otomobilin kusurlu olup olmadığını en iyi kontrol edenlerin ekspertizler olduğunu belirten İhsan Açıkgöz, kendi şehirlerinden başka şehirlere gideceklerin mağduriyet yaşamadan bazı işlemleri rahat bir şekilde yapabileceklerini belirtti.

ARAÇ İÇİN ÖN BİLGİ ALSINLAR
Başka şehirden araç almaya gideceklere önemli uyarı
Düzce Yeni Sanayi sitesinde 1.5 yıldır oto ekspertiz olarak, hizmet veren İhsan Açıkgöz, ikinci el araç alacakların öncelikle ön kontrolleri yapması gerektiğini vurguladı. Açıkgöz, “İkinci el araç alacak insan öncelikle, şehir dışından geliyorsa 5664’e bir kısa mesaj atmalı. Bu araç için ön bilgidir. Araç daha önce bir kazaya karışmış mı, kaskodan veya sigortadan yapıldı ise bunu net bir şekilde görebilir. Bir de PTT’nin bir uygulaması var. Telefonda aplikasyonu indirip oraya mesaj atmalı. Bu da aracın TÜVTÜRK muayenesinden geçmiş kilometre verilerini verir. Eğer bunları yaptığında kafasına yatıyorsa sonra şehir dışından buraya gelmelidir, öncelikle dikkat edilmesi gerek husus budur. Diğer türlü insanlar buraya mesaj atmamış kilometre sorgulamamış olarak geliyor ve burada mağduriyet yaşıyor. Araç alıcılarına tavsiyem gelmeden önce bu dediklerime dikkat etmeleridir. Geldikten sonra kurumsal bir ekspertize gitmelidir. Diğer türlü tabii ki satıcıların da bir beyanı oluyor fakat her satıcı dürüst olmadığı için veya dürüsttür fakat aldığı kişiden dolayı problem yaşamıştır. Bundan dolayı iki tarafın da mağduriyet yaşamaması için ekspertize kesinlikle gidilmelidir” dedi.
KANDIRMADAN TİCARET YAPILMALI

Otomobil alım satımlarda vatandaşların birbirlerini kandırmadan ticaret yapmaları gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, “Aracımızı kontrol ettikten sonra, sonuçta öncelikle alıcıların unutmaması gereken husus ikinci el araç alıyor olmaları. Yani bu da demek oluyor ki araçlarda ufak tefek masraflar çıkar. Sonra diyelim ki büyük bir masraf var veya büyük bir kazaya karışmış bunda da ikinci olarak yine bunları bilerek alması. Mesela araçta iki üç parça değişen var, 10 bin TL hasar kaydı var ama bunu hatasız diye alırsa eğer vatandaş sonra satarken bundan ciddi zararlar görür. Bundan dolayı da öncelikle alırken bilerek alması çünkü hiç satmaz araba yoktur. Kazalıdır ona göre fiyatı vardır, hasarlıdır ona göre fiyatı vardır, sağlamdır ona göre fiyatı vardır. Burada önemli olan, dikkat edilmesi gereken iki tarafın da birbirini kandırmadan ticaret yapması eğer iki tarafta dürüst bir şekilde, araç ortada incelenir iki tarafın da bilgisi olursa, fiyatta da ona göre anlaşılırsa bu ticaretten kimse zarar görmez” diye konuştu.

İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
EKONOMİ
İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
Abone Ol Google News
Diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak

Diş hekimlerinin işini kolaylaştıracak

Yerli olarak muadillerinden daha ucuz ve kaliteli üretildi.
Ceza yok oğlumgel teslim ol

Ceza yok oğlum
gel teslim ol

Gülbahar Teyze 8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor.
Demokrasinizi önce Akdenizin sularından çıkarın

​AK Parti'den Cumhurbaşkanını hedef alan İtalya Başbakanına sert tepki.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​17 milyonu aşan aşılamaya rağmen vaka sayıları zirveyi gördü.

​Küstah Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “diktatörlükle” suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ​kabulü koltuk krizine dönüştürüldü.
Aşı alamıyoruz

Aşı alamıyoruz

​Venezuela: ABD ve İngiltere hesaplarımızı açsın.
Sedat Peker ve suç<br>örgütüne operasyon

Sedat Peker ve suç
örgütüne operasyon

İstanbul merkezli beş ilde operasyon başlatıldı.
Başkasının HES kodunu kullanıyorlar

Başkasının HES kodunu kullanıyorlar

​Koronavirüs testi pozitif çıkanlar sokaklarda bu yöntemle dolaşıyor.
Aşılama başladı

Aşılama başladı

​Turizm personelinin aşılanması yaz başlamadan tamamlanacak.

​Sıfır otoda nisan ayı kampanyaları belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.