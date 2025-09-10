Yeni Şafak
Batı Akdeniz'in ABD'ye ihracatı yüzde 37,7 arttı

10:4110/09/2025, Çarşamba
AA
Batı Akdeniz'den ABD'ye ihracat arttı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgelerinden ABD'ye 8 ayda 118,8 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artış gerçekleştiğini bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak bölge ihracatını birkaç ülkeye bağlı kalmaması adına gerçekleştirdikleri çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirtti.


Alternatif pazar oluşturmak amacıyla ABD'ye yönelik ticaret heyet ziyaretleri, fuar katılımları ve URGE projeleri yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük ekonomilerinin başında yer alan ABD pazarına Antalya, Burdur ve Isparta illerimizden gerçekleşen ihracat 15 yılda 10 kat arttı. Batı Akdeniz'in 2010 yılında ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat 12,2 milyon dolar iken bu rakam 2024 yılında 123,1 milyon dolar oldu. 2025 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla ABD'ye gerçekleşen ihracat geçen yılki rakamı yakaladı. Bölgemiz, 1 Ocak ila 31 Ağustos tarihleri arasında 118,8 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geçen yıla göre ihracatta yüzde 37,7 oranında bir artış gerçekleşti."

Çavuşoğlu, bölgeden ABD'ye en fazla mermer, kağıt-karton, savunma ve havacılık ürünleri, çimento, plastik mamulleri, ağaç mamulleri, çikolata ve kakao içeren ürünler ile elma suyu gönderildiğini bildirdi.


Batı Akdeniz'den ABD'ye 172 farklı grupta ürün çeşitleri ihraç edildiğini aktaran Çavuşoğlu, ihracatın ileriki dönemde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.



