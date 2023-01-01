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Ekonomi
Baykar'dan 370 milyon dolarlık anlaşma: Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak
Baykar ile Kuveyt arasında 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzalandı. Baykar'dan yapılan açıklamada "2019 Temmuz ayında başlayan Kuveyt SİHA projesinde Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 ile Amerika, Avrupa ve Çin'den firmaları rekabette geride bıraktık. Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun..." denildi. Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.
17:10 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Baykar'dan Kuveyt'e 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA ihracatı için anlaşma sağlandı.

Baykar'dan Kuveyt'e 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA ihracatı için anlaşma sağlandı.

Baykar, Kuveyt ile 370 milyon dolar bedelle Bayraktar TB2 SİHA anlaşması imzaladı.

Baykar'ın sosyal medyasında yapılan açıklamada
, "2019 Temmuz ayında başlayan Kuveyt SİHA projesinde Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 ile Amerika, Avrupa ve Çin'den firmaları rekabette geride bıraktık. Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun..."
denildi. Kuveyt ile imzalanan sözleşmeyle birlikte Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

HAVADA KALMA REKORU KIRILMIŞTI

Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019’da Kuveyt’te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.


"REKABET DEMİŞKEN..."

Kuveyt ile imzalanan sözleşmenin ardından Baykar tarafından yapılan paylaşımı alıntılayan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, paylaşımına "Rekabet" demişken…" notunu düştü.

#Baykar
#Kuveyt
#Bayraktar TB2 SİHA
37 dakika önce
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Baykar'dan 370 milyon dolarlık anlaşma: Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak
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