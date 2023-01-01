Baykar'dan 370 milyon dolarlık anlaşma: Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak

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Baykar'dan Kuveyt'e 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA ihracatı için anlaşma sağlandı.
Baykar, Kuveyt ile 370 milyon dolar bedelle Bayraktar TB2 SİHA anlaşması imzaladı.
Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019’da Kuveyt’te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.
Kuveyt ile imzalanan sözleşmenin ardından Baykar tarafından yapılan paylaşımı alıntılayan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, paylaşımına "Rekabet" demişken…" notunu düştü.