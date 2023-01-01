Baykar'dan 370 milyon dolarlık anlaşma: Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak

, "2019 Temmuz ayında başlayan Kuveyt SİHA projesinde Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 ile Amerika, Avrupa ve Çin'den firmaları rekabette geride bıraktık. Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun..."