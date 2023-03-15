BAYKAR'ın çağrısına ASELSAN da katıldı

"Hiçbir şey gençlerimizin parlak geleceğinin önünde duramaz. Teknofest paydaşı olarak, ASELSAN'ımızın Asil Derneği üzerinden YKS ve LGS'ye girecek afet bölgesindeki öğrenciler için 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun"