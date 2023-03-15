ASELSAN - Selçuk Bayraktar
ASELSAN, BAYKAR tarafından depremzede öğrencilerin eğitimine destek olmak adına başlatılan Gençlere Tablet bağış kampanyasına katıldı.
"10 bin adet tablet bağışladılar"
"10 bin adet tablet bağışladılar"
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar
'ın çağrısına katılan ASELSAN, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu.
ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Hiçbir şey gençlerimizin parlak geleceğinin önünde duramaz. Teknofest paydaşı olarak, ASELSAN'ımızın Asil Derneği üzerinden YKS ve LGS'ye girecek afet bölgesindeki öğrenciler için 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.
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#tablet
1 saat önce
BAYKAR'ın çağrısına ASELSAN da katıldı
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