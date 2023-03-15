BAYKAR'ın çağrısına ASELSAN ve THY'den cevap geldi

ASELSAN - Selçuk Bayraktar
ASELSAN, BAYKAR tarafından depremzede öğrencilerin eğitimine destek olmak adına başlatılan Gençlere Tablet bağış kampanyasına katıldı.
"10 bin adet tablet bağışladılar"
"10 bin adet tablet bağışladılar"
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar
'ın çağrısına katılan ASELSAN, Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladıklarını duyurdu.
ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Hiçbir şey gençlerimizin parlak geleceğinin önünde duramaz. Teknofest paydaşı olarak, ASELSAN'ımızın Asil Derneği üzerinden YKS ve LGS'ye girecek afet bölgesindeki öğrenciler için 10.000 tableti Milli Eğitim Bakanlığımıza bağışlıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.
THY'den de destek geldi
THY'den de destek geldi
YKS ve LGS'ye girecek olan depremzede gençler için başlatılan 'Gençlere tablet kampanyasına' Türk Hava Yolları (THY) 5 bin adet tabletle desteğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak THY Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Hava Yolları olarak, depremden etkilenen öğrencilerimiz için 5 adet tableti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlıyoruz. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı gençlere tablet kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz"
denildi.
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#tablet
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