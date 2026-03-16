Bayram enerjisi En Yakıt'la yükselecek

“Sevdiklerinize sağlıkla kavuşun diye En Yakıt’tan, kullanıcılarına sürpriz var” mottosuyla hazırlanan bayrama özel kampanya kapsamında kullanıcılar, satın aldıkları enerjiye ek hediye kWh kazanabilecek.
Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt, elektrikli araç kullanıcılarının bayram dönemindeki yoğun yolculuklarına yönelik enerji paketleri hazırladı. Hayata geçirilen kampanya kapsamında kullanıcılar, satın aldıkları enerjiye ek hediye kWh kazanabilecek.
Üç paket sunuluyor
Mobil uygulamadaki EnWin sekmesi üzerinden erişilebilecek 3 farklı Bayram Enerjisi paketi seçeneği, 13–22 Mart tarihleri arasında satışta olacak. Paketlerde kullanıcılara 75, 200 ve 500 kWh hediye sunulacak.
Bu paketler sayesinde kullanıcılar bayram yolculuklarını planlarken enerji ihtiyaçlarını daha avantajlı birim fiyatlarla karşılayabilecek. Ayrıca En Club statü programında üyelik seviyeleri, satın alınan paketlerdeki enerji kullanımlarına göre otomatik olarak da güncellenecek.
"Bayram yolculuklarını kolaylaştırmak istiyoruz"
En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde “Bayram dönemleri, elektrikli araç kullanıcılarının uzun yolculuklara çıktığı özel zamanlar. Biz de kullanıcılarımızın sevdiklerine güvenle ve rahatça ulaşabilmeleri için enerji ihtiyaçlarını daha avantajlı şekilde karşılayabilecekleri paketler hazırladık. En Yakıt olarak hem planlı enerji kullanımını desteklemeye hem de kullanıcılarımıza bütçe dostu çözümler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.