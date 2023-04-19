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Ekonomi

Bayram öncesi araç kiralayacaklar dikkat: Mutlaka kontrol edin

SİBER Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY), bayram öncesi araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı.

10:03 . 19/04/2023 الأربعاء
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

SİBERAY’dan yapılan açıklamada vatandaşların bayram süreci boyunca yapacakları araç kiralamalarında dikkat etmesi gereken hususlara değinildi.

Yapılan açıklamada, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yapılarak, "Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan https:// protokolü olup olmadığını kontrol edin. İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın.


Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin. Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın.


Şüphe duydunuz durumlarda, fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin" denildi.




#Araç kiralama
#SİBER Suçlarla Mücadele Başkanlığı
#SİBERAY
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