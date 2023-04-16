Bayram rezervasyonları yüzde 45 arttı: Ege ve Antalya ilk sırada

Bu yıl ara tatil ve üç gün sürecek bayramın arka arkaya gelmesiyle tatilci dokuz günlük plan yaptı. Sektör temsilcilerine göre dokuz günlük plan yapanların rezervasyonlarda yarattığı hareketlilik aylar öncesinden görülüyordu. “Bu yıl bayram tatili ile ara tatili birleştirenlerin oranı yaklaşık yüzde 54 seviyelerinde” diyen turizm şirketleri, Ramazan Bayramı rezervasyonlarının üç günlük konaklama şeklinde planlandığını ifade etti. Hürriyet’e konuşan sektör temsilcileri, ara tatil ve bayram döneminin birleşmesiyle taleplerde geçen yıla oranla yüzde 40-45 oranında artış olduğunu, fiyatların ise geçen yıla göre ortalama yüzde 25 arttığını belirtti.

Depremin gölgesinde bayram

Bu yıl Türkiye, Ramazan Bayramı’na depremin açtığı yaraların gölgesinde girecek. Deprem bölgesi önemli tarihi ve kültürel miraslara da ev sahipliği yapıyordu. Hürriyet'in haberine göre; Bu yüzden son iki aydır turizm sektöründe de durgunluk yaşandı. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Yaşanan üzücü durum tüm sektörü olumsuz etkiledi ve mart ayı ortasına kadar satışlarda düşüş yaşandı. Ancak nisan ayında, şubat ve mart aylarındaki kayıplar telafi olacak gibi görünüyor” dedi.

'Depremin yaz turizmi üzerinde etkileri olacağını düşünmüyoruz'

Tatilbudur Operasyon ve Kontrattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk ise, deprem bölgesiyle ilgili yeni düzenlemeler gerektiğini dile getirerek, “Depremin yaz turizmi üzerinde etkileri olacağını düşünmüyoruz” dedi. Bayram tatilinde en çok Antalya ve Ege bölgelerinin tercih edildiğini belirten Karayal, “Yurtdışında ise, vizesiz olduğu için Balkanlar ve Sharm El Sheikh, son zamanlarda tercih edilen rotalar arasında. Bu dönem, İtalya turları da popülerliğini koruyor, Yunan Adaları oldukça ilgi görüyor” dedi.

Antalya ve Ege ilk sıralarda

Mustafa Kemal Çubuk da Tatilbudur verilerinden Antalya, Muğla ve Aydın’a talebin yoğun olduğunu yineleyerek, “Kültür turlarında yurtiçinde Kapadokya, Safranbolu ve İzmir çevresi öne çıkıyor. Yurtdışında ise talepler Paris, Balkanlar ve İtalya’da yoğunlaşıyor” diye konuştu.















