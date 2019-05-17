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Ekonomi Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ramazan Bayramı tatili için otobüs biletleri tükendi

Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs biletleri tükendi. Bayram süresince 10 milyondan fazla yolcu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması için 10 bin ek sefer düzenleyecek.

Haber Merkezi AA
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdı.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını belirtti. Bayram tatili dolayısıyla yolculukların 29 Mayıs itibarıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Yıldırım, bu döneme ilişkin biletlerin tükendiğini söyledi.

Özellikle tatil yörelerine otobüs biletlerinin gidiş dönüş alınması önerisinde bulunan Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına, Ramazan Bayramı tatil süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni vermesiyle 10 bin ek sefer konulacağını bildirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, bayram tatilinin hemen arkasından okulların bir hafta daha devam etmesi dolayısıyla dönüşlerin olacağını belirterek, 23 Haziran seçimleri nedeniyle de İstanbul'daki seyahatlerin 3 parça şeklinde olmasının beklendiğini kaydetti.

KORSAN BİLET UYARISI

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine işaret ederek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini de fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 9 günlük bayram tatilini de içine alan 12 günlük süre içinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bilet almayı düşünenlerin acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarılarda bulundu.

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"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Yıldırım, bayram dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış söz konusu olmadığına işaret ederek, ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirimin bayram tatili gibi dönemlerde uygulanmadığının altını çizdi.

Otobüs firmalarına ek sefer izni
EKONOMİ
Otobüs firmalarına ek sefer izni

Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90'ı buldu
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Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90'ı buldu

Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek, raflarda yerini aldı
FOTOĞRAF 16
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Ramazan ayında, özenle kurulan sofralarda bu aya özgü hazırlanan lezzetler ile birlikte çeşitlilik de artıyor.
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Sahur ve iftar sofralarında uzun süre tok tutma özelliğine sahip olan ve isteğe göre hazırlanan ekmek dolması da bu lezzetler arasında yer alıyor.
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İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde ramazan öncesi büyük bir hazırlık yapan fırıncılar, dolmalık ekmek satışlarına başladı.
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Yalnızca Ege yöresine has lezzetlerden olan dolmalık ekmek, diğer ekmek türlerinden farklı olarak, daha yumuşak bir hamurdan hazırlanıyor.
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Hamurun yumuşak olması için ise, içine şerbet ekleniyor.
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Aynı zamanda hamurun kabarık olması için 250 derecenin üstünde bir sıcaklıkla pişirilmesi gereken dolmalık ekmek, 2,50 TL'den satışa sunuluyor.
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Dolmalık ekmeği fırıncılardan alan vatandaşlar ise, ekmeğin üzerinden bir parça keserek içini kıyma ve kavurma gibi malzemelerle dolduruyor.
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'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması, uzun süredir süregelen bir geleneği yaşatıyor ve özenle kurulan sofralarda yerini alıyor.
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SEFERİHİSAR'DA ÇOK MEŞHUR: Fırıncılığa başladığı günden beri dolmalık ekmek satışı yaptıklarını belirten, Seferihisar'ın kırsal Ulamış Mahallesi'ndeki fırıncı Zeycan Aslan, Dolmalık ekmek, ramazan hediyesidir. Sadece ramazan ayında yapılıyor. Vatandaşlar bizden dolmalık ekmeği alıyor, içini boşaltıyor ve daha sonra istediği gibi dolduruyor...
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Et kavuruyorlar, tavuk kavuruyorlar ve içine koyuyorlar. Değişik ve farklı bir yemek oluyor. Seferihisar'da çok sevilen meşhur bir yemek. Biz de evde kendimize yapıyoruz. İftara birbirlerini davet edenler mutlaka bu ekmeklerden alıyor. Aynı zamanda dolapta da saklanabiliyor dedi.
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HAMURUNA ŞERBET EKLENİYOR: Ulamış'taki fırında çalışan usta Şaban Ersöz da, Dolmalık ekmeğin hamuru yumuşak olmalıdır, ekmek hamuru gibi olmamalıdır. Hamurunun hazırlanırken güzel çevrilmesi gerekiyor. Pişirilirken mutlaka yüksek ateşte pişirilmesi gerekir. Hamur hazırlanırken, un, su, tuz ve mayadan sonra içine şerbet ekliyoruz. Dolmalık ekmeğin daha güzel ve yumuşak olması için şerbet veriliyor diye konuştu.
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'RAMAZAN GELSE DE EKMEK DOLMASI YESEK DİYORLAR': Ulamış'ta yaptığı ekmek dolmaları ile ün kazanan Ayşe Duruk (70), Köyümüzde insanlar ramazan gelse de ekmek dolması yesek diye bekliyorlar. Bizler, fırıncılardan dolmalık ekmeği alıyoruz, içini oyuyoruz. İçini küçük küçük parçalıyoruz. Önce tereyağında ekmeğin dışını hafif çeviriyoruz. Daha sonra içine ne koyulacaksa malzemesi kavruluyor. Örneğin ben kavurmalı yapıyorum...
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Kavurmayı tereyağında kavurduktan sonra, ekmeğin içine tekrar doldurup kapağını kapatıyorum. Ekmeği ters çevirip, kaynamış suyu üzerine döküyorum. Yaklaşık 5 dakika yetiyor pişmesi için diye konuştu.
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Ayşe Duruk'un eşi Mehmet Duruk, Ekmek dolmasına bayılıyorum. Ramazan aylarında ekmek dolmasını dört gözle bekliyoruz. Yöresel ve çok lezzetlidir. Eşim Ayşe'nin eli de çok lezzetlidir dedi.
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Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek, raflarda yerini aldı
Title
Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek, raflarda yerini aldı
Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek, raflarda yerini aldı
Ege Bölgesi'nde ramazan sofralarına özel olarak yılın sadece bir ayında hazırlanan dolmalık ekmek, İzmir'in Seferihisar, Urla gibi ilçelerinde raflarda yerini aldı. Ege Bölgesi'ne has yöresel lezzetlerden olan ekmek dolması, dolmalık ekmeğin üzerinden bir parça kesilerek, kıyma ve kavurma doldurularak hazırlanıyor. 'Ramazan sofralarının hediyesi' olarak nitelendirilen ekmek dolması ile uzun süredir süregelen bir gelenek yaşatılıyor.


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