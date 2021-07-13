Bayram tatili öncesi borsada nakite dönmek isteyenler için son şans

Bu hafta perşembe günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, gelecek hafta salı öğleden sonra da Kurban Bayramı nedeniyle 4,5 günlük tatile girecek olan Borsa İstanbul'da, yarın gerçekleştirilecek işlemlerin takası 26 Temmuz Pazartesi gerçekleştirilecek.

15 Temmuz'da kapalı olacak Borsa İstanbul'da cuma günü işlemler normal bir şekilde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul'da, gelecek hafta ise Kurban Bayramı tatili öncesinde sadece pazartesi yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T 2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 12 gün sonraya, 26 Temmuz'a kalacak. Yatırımcı bu hafta cuma ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 27 Temmuz Salı gününü bekleyecek.

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Analistler, uzun bayram tatili öncesinde nakite dönmek isteyen yatırımcıların satışlarının, Borsa İstanbul'un dünkü negatif ayrışmasında etkili olmuş olabileceğini belirtiyor.

Kurban Bayramı'nın, Türkiye'de en çok nakit talebinin olduğu dönemlerin başında geldiğini anımsatan analistler, öte yandan borsada kredili işlem yapan yatırımcıların da uzun tatil döneminde faiz ödememek için pozisyonlarını sınırlamayı tercih edebildiklerini kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ABD ve Avrupa borsalarının alıcılı seyrettiği, döviz kurlarının gerilediği dün, negatif ayrışarak yüzde 1,55 değer kaybetmiş ve 1.356,96 puana gerilemişti. Endeks bugüne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine yakın 1.354 seviyesinde bulunuyor.

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Arife günü borsada işlemler 12.40'a kadar gerçekleştirilebilecek

Kurban Bayramı tatili öncesinde 19 Temmuz Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak Borsa İstanbul'da, o gün gerçekleştirilecek işlemlerin takası da bu hafta cuma günkü işlemlerle birlikte gerçekleştirilecek.

Arife günü 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

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Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.

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