Bayramda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde otoyol ve köprülerden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleştiğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda ücretsiz olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığına dikkat çeken Uraloğlu, 18-22 Mart döneminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden 1 milyon 156 bin 520, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ise 932 bin 212 aracın geçiş yaptığını bildirdi. Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
'OTOBÜSLER 1 MİLYON 632 BİN 831 YOLCU TAŞIDI'
Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart arasında şehirler arası otobüs firmalarının 44 bin 733 adet seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.
İstanbul’da, başta Marmaray olmak üzere Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında 19-22 Mart arasında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, "İstanbul’un iki yakasını demir yolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray 1 milyon 790 bin 733 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 114 bin 371 vatandaşımız kullandı" dedi.
DEMİR YOLU İLE 2,4 MİLYON YOLU TAŞINDI
Uraloğlu, 19-22 Mart arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 kişinin kullandığını bildirdi.
YHT’ler ile 150 bin 989 vatandaşın seyahat ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "14 Haziran 2024 tarihinde günlük taşınan YHT yolcu sayısı rekoru olan 39 bin 934’ten sonra bayramın son günü 41 bin 449 yolcuya hizmet vererek yeni bir günlük yolcu sayısı rekoru kırdık. Ana hat ve bölgesel trenlerle de 138 bin 314 kişiye hizmet sunduk" açıklamasında bulundu.