Ara tatil sona erdi: Milyonlarca öğrenci derse döndü

09:24 23/03/2026
Dokuz günlük aranın ardından ders zili yeniden çaldı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

16 Mart’ta başlayan ve hafta sonları ile Ramazan Bayramı tatilinin eklenmesiyle 9 güne uzayan ikinci ara tatil sona erdi.

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün itibarıyla ikinci döneme kaldığı yerden devam etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak.




15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Kuşadası belediye başkan vekili seçimi ne zaman?