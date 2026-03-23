Vali Gül: Okullarımızdaki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkardık

"İstanbulumuzda 3 milyona yakın öğrencimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu. 'Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi 3 milyon çocuk için isteyin ve yapın.' Bununla ilgili ortalama akademik çalışmaların dışında 4-5 konuda özel çalışma yapıyoruz. Nedir bu. Her çocuk spor yapsın istiyoruz. Spor Şehri İstanbul ile okullarımızda okul spor kulüpleri var ve çocuklarımız lisans çıkartıyorlar. Yıl içerisinde de Okul Spor Kulüpleri Ligiyle yeteneklerini geliştirmeye gayret ediyorlar. Bir diğeri 'Enstrümansız okul kalmasın'. Bununla da çocuklarımızın yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını istiyoruz. İstanbul Öğrenci Meclislerimiz var. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin karar süreçlerine katıldığı, katılımcı olduğu, 'Hayır' diyebildiği, kendini ifade edebildiği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' kitap okuma projesiyle de okullarımızdaki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkardık, yüzde 100 artırdık; ama bu yetmiyor; her akşam 21.00'den sonra ailece; annenin, babanın, çocuğun yarım saat televizyonu kapatıp, tableti kapatıp, telefonu bırakıp birlikte kitap okuyacakları bir kampanya başlattık"