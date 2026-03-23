Vali Gül: Okullarımızdaki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkardık

İstanbul Valisi Davut Gül Şişli Kitap Fuarı’nın açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Gül, "'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' kitap okuma projesiyle okullarımızdaki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkardık, yüzde 100 artırdık; ama bu yetmiyor; her akşam 21.00'den sonra ailece; annenin, babanın, çocuğun yarım saat televizyonu kapatıp, tableti kapatıp, telefonu bırakıp birlikte kitap okuyacakları bir kampanya başlattık" dedi.
İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında 39 ilçede düzenlenen kitap fuarları sürüyor.120’den fazla yayıneviyle 20’den fazla yazar ve söyleşinin okurlarla buluşacağı, günlük 20 binin üzerinde ziyaretçi kapasitesine sahip Şişli Kitap Fuarı’nın açılışı İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı. Açılışa Vali Gül'ün yanı sıra, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Şişli Kaymakamı Cevdet Eryılmaz, Şair Nurullah Genç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
'Okullarımızdaki kitap sayısını yüzde 100 artırdık'
'En büyük arkadaşınız kitap'
Açılışta kitap okumanın önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okumak aslında en büyük ders. Çünkü okumak, düşünmenin en önemli başlangıcı ve anahtarı. Analiz yapabilen, sentez yapabilen, hayal kurabilen ve meraklarının peşinde giden bir neslin inşası bu çağın gerektirdiği en önemli olay. O yüzden sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler; yalnız kaldığınızda en büyük arkadaşınız kitap. Savrulduğunuz zaman istikameti gösteren en önemli pusulamız kitap. Bir arayışa, bir vizyona ihtiyaç duyduğunuz zaman en önemli rehberimiz kitap. O yüzden size kitaplarla dolu hayat boyu güzel bir nesil, güzel bir zaman dilimi diliyorum" dedi.