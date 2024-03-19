Bazı bakanlık ve kurumlara ait atama ve görevden alma kararları: Resmi Gazete'de yayımlandı

İhracatta çıtayı yükselten Türkiye, tüm ürünlerin ham maddesini ulaşılabilir kılmak için önemli bir çalışma başlatıyor. İthal edilerek imalat süreçlerinde girdi olarak kullanılan ürünler için "ham madde havuzu" belirlenecek. Bu sayede Türkiye'de üretilebilecek maddelerin üretiminin başlatılması öngörülüyor.