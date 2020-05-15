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Ekonomi BDDKdan 15 bankaya ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan 15 bankaya ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca, (BDDK) koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

BDDK'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14 Mayıs 2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

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