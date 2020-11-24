BDDK'dan yeni karar: Aktif rasyosu uygulaması kaldırılacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aktif rasyosunun kaldırılmasına karar verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kararın ardından Türk Lirası dolar karşısında kazanca yönelirken, bankacılık endeksi de yüzde 3'e varan yükseliş kaydetti.

Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu Mayıs ayından itibaren yürürlükteydi. Daha önce normalleşme adımları kapsamında Ağustos ve Eylül aylarında aktif rasyosu revize edilmişti.

Düzenlemeyle bankaların daha çok kredi vermeye yönlendirilmesi amaçlanıyordu. Bankalar daha önce aktif rasyosu konusunda yetkili kurumlara revizyon taleplerini iletmişti.

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Pandemi döneminde kamu bankalarının açtığı kredi paketlerinin etkisiyle kredi büyümelerinde Mayıs ayında yüzde 134 seviyeleri görülmüştü. Normalleşme adımlarının gerçekleşmesinin ardından kredi büyümelerinde de normalleşme eğilimi başlamıştı.

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Aktif rasyosunun da etkisiyle mevduat faizlerinde de bir geri çekilme görülmüştü. 1 aya kadar vadeli mevduatlarda Haziran ayında ortalama faizler yüzde 7 seviyesinin altını görmüştü. Takip eden dönemde normalleşme adımlarının gelmesiyle de tekrar yönünü yukarı çeviren mevduat faizleri yeniden çift haneleri görmüştü.

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Elvan: Kredi-mevduat fiyatlamaları serbest piyasada oluşmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçen hafta yaptığı açıklamasında "Aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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AKTİF RASYOSU NEDİR?

Aktif rasyosu ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.