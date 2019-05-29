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Ekonomi BDDKnın kararı ile Türkiyede yeni bir banka kuruldu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

​BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu

BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Resmi Gazete
Resmi Gazete

Türkiye’de yeni bir banka kurulmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu onay verdi.

150 MİLYON LİRA SERMAYELİ ORTAK GİRİŞİM

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 150 milyon lira sermaye ile kurulan bankanın kurucuları arasında Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı, Mustafa Akın bulunuyor. Kurulan banka kalkınma ve yatırım bankası olarak hizmet verecek.

Bankanın adı ise Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

YATIRIM BANKASI NEDİR?

Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlar. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturur. Bu şekilde fonlamayı gerçekleştirirler.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

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