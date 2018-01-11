Bebek ürünlerinde skandal ortaya çıktı

Süt tozu ve bebek maması üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden Fransız Lactalis'in, aralık ayında salmonella bakterisi tespit etilmesi nedeniyle Craon'daki fabrikasındaki ürünlerinin toplatılmasına karar verildi ancak çok sayıda tüketici, bu markaya ait ürünlerin süpermarket raflarında yer aldığına dair şikayette bulundu.

Paris savcılığının Lactalis hakkında açtığı soruşturma devam ederken, şirketin Craon'daki fabrikası dün itibariyle kapatıldı.

Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc marketlerinden yapılan açıklamalarda, ülke genelindeki mağazalarında, toplatma kararından sonra da bu ürünlerin satıldığı kabul edildi.

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

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Lactalis grubu ayrıca, 15 şubat 2017'den itibaren burada üretilen tüm ürünlerin toplatılacağını duyurmuştu.